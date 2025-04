Tigre de estimação? Russo impressiona ao mostrar amizade improvável com felino gigante

Responsável por um centro de resgate de animais, um homem ganhou fama na Rússia ao compartilhar momentos de carinho com um tigre dentro de casa. No vídeo, a interação com o felino chama atenção pela tranquilidade. O animal se deita ao lado dele e até o toca com as patas, como se fosse um “gatinho” de estimação.



Acostumado a lidar com espécies selvagens , o cuidador afirma que, por estarem sempre bem alimentados e em um ambiente seguro, os animais raramente demonstram estresse. Ele lembra, contudo, que as pessoas não devem se arriscar a fazer esse tipo de contato.