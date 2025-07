Homem é preso por dirigir bêbado cortador de grama em rodovia nos EUA Motorista foi flagrado operando veículo de forma irregular na Suncoast Parkway, na Flórida, na última sexta-feira (18) Internacional|Do R7 22/07/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso por dirigir bêbado cortador de grama em rodovia nos EUA Divulgação/Patrulha Rodoviária da Flórida

Um homem de 38 anos, identificado como Christopher Spain, foi preso na última sexta-feira (18) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool um cortador de grama em uma rodovia movimentada nos Estados Unidos.

RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 38 anos, Christopher Spain, foi preso por dirigir bêbado um cortador de grama na Flórida.

Policiais receberam diversas denúncias de um motorista perigoso na Suncoast Parkway.

Spain foi encontrado no acostamento, apresentando sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste de álcool.

Ele pagou uma fiança de US$ 500 e foi liberado, com a legislação da Flórida considerando cortadores de grama como veículos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o jornal New York Post, policiais começaram a receber ligações de motoristas que relatavam um homem operando um cortador de grama de maneira perigosa na rodovia estadual Suncoast Parkway, na Flórida, por volta das 8h30 da manhã locais.

Câmeras de trânsito registraram o veículo se deslocando do Condado de Citrus em direção ao Condado de Hernando. Cerca de 20 minutos depois, um policial encontrou Spain parado no acostamento da estrada, ainda sentado no cortador.

De acordo com as autoridades, o homem exibia sinais evidentes de comprometimento, como pupilas dilatadas, pele avermelhada, boca seca e irritação na parte interna do nariz. Durante a abordagem, ele também foi visto fungando, cuspindo e pigarreando repetidamente.

‌



Os policiais tentaram realizar testes para verificar a concentração de álcool no sangue, mas Spain se recusou a cooperar. Diante disso, ele foi preso por dirigir sob influência de álcool e encaminhado à Cadeia do Condado de Hernando.

No mesmo dia, o homem pagou uma fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2.00) e foi liberado, segundo o canal de notícias norte-americano Fox News.

‌



A legislação da Flórida considera “veículo” qualquer dispositivo que transporte uma pessoa em uma rodovia, incluindo cortadores de grama, carrinhos de golfe, quadriciclos e até bicicletas.

O limite legal de álcool no sangue para operar qualquer veículo é de 0,08%, e infrações podem levar a sérias consequências.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp