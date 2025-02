Motorista bêbado é preso após dirigir na contramão e bater contra viatura policial nos EUA

Um motorista bêbado bateu em uma viatura da polícia em Grover Beach, na Califórnia, Estados Unidos , no domingo (2). Segundo a polícia, o condutor do carro dirigia na contramão e já havia acertado outros veículos. A câmera corporal de um dos agentes gravou o momento do acidente, que deixou um oficial ferido. O homem, de 62 anos, foi preso suspeito de tentativa de homicídio.