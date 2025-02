Homem ganha cruzeiro dos sonhos, mas sai devendo R$ 273 mil O que era para ser uma semana de descanso no Caribe virou um pesadelo financeiro para norte-americana Mike Cameron após uma emergência médica no cruzeiro Internacional|Do R7 10/02/2025 - 07h56 (Atualizado em 10/02/2025 - 08h35 ) twitter

Homem ganha cruzeiro dos sonhos, mas sai devendo R$ 273 mil

O sonho de uma viagem perfeita se transformou em um pesadelo financeiro para Mike Cameron, um morador de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele e sua namorada, Tamra Masterman, embarcaram em um cruzeiro pelo Caribe após vencerem uma promoção, ansiosos para escapar do inverno rigoroso da região.

No entanto, o que prometia ser uma semana de descanso e lazer tomou um rumo inesperado quando Mike contraiu influenza a bordo. Seu estado de saúde piorou rapidamente, exigindo internação no serviço médico do navio operado pela Norwegian. Após três dias sob cuidados médicos, ele recebeu alta — mas também uma fatura médica exorbitante de US$ 47 mil (aproximadamente R$ 273 mil).

A surpresa foi devastadora. Mesmo possuindo um seguro de viagem que cobria até US$ 20 mil, a despesa superava em muito esse limite. “Nunca imaginei que uma simples viagem de férias resultaria em uma dívida dessas proporções”, confessou Mike à Fox 9. O choque foi ainda maior quando seu seguro-saúde negou a cobertura, alegando que o atendimento ocorreu fora do território norte-americano.

Diante da situação, Mike teme perder bens como sua casa e seu carro para conseguir quitar a dívida. A Norwegian, por sua vez, defendeu a cobrança, afirmando que os valores são “justos e razoáveis”, compatíveis com os praticados por outras empresas do setor.

Agora, o turista enfrenta o desafio de encontrar uma solução para arcar com os custos inesperados;