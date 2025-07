Homem ganha quase R$ 1 bilhão milhões na loteria, mas é preso dias depois James Shannon Farthing, de 50 anos, venceu prêmio após passar mais de três décadas na prisão e acumular ficha criminal extensa Internacional|Do R7 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

Homem ganha R$ 905 milhões em loteria, mas é preso logo depois nos EUA Divulgação/Loteria de Kentucky

Um homem que ganhou o equivalente a R$ 905 milhões na loteria do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, viu sua sorte mudar drasticamente ao ser preso dias após receber a fortuna.

James Shannon Farthing, de 50 anos, foi detido na Flórida por agressão e violação de liberdade condicional A prisão trouxe à tona um passado marcado por décadas de crimes: ele ficou 30 anos preso e acumula uma ficha criminal extensa.

James Farthing, natural de Georgetown, no Kentucky, dividiu o prêmio de US$ 167,3 milhões (cerca de R$ 905 milhões) com sua mãe, Linda Grizzle, de 77 anos, e sua namorada, Jacqueline Fightmaster, em abril deste ano.

O bilhete premiado, comprado por apenas US$ 2 (cerca de R$ 10) garantiu à família a opção de receber o valor em 30 pagamentos anuais ou como uma quantia única de US$ 77,3 milhões.

‌



Na época, Grizzle afirmou que o dinheiro “mudaria suas vidas” e ajudaria a quitar dívidas, segundo o jornal norte-americano New York Post. Mas a alegria durou pouco.

Apenas dois dias após a vitória, em 30 de abril, Farthing foi preso em um resort, na Flórida. Segundo o jornal britânico Daily Mail, ele estava embriagado e se envolveu em uma briga, em que teria dado um soco em outro hóspede e chutado o rosto de um policial que tentava intervir.

‌



O policial sofreu inchaço e vermelhidão no rosto, segundo as autoridades. Farthing agora enfrenta acusações graves, incluindo agressão a um agente da lei, além de duas contravenções: resistir a um policial sem violência e agressão.

Farthing violou também os termos de sua liberdade condicional ao deixar o Kentucky sem notificar seu agente responsável, o que gerou um mandado de prisão emitido pelas autoridades do estado.

‌



Ele havia sido libertado de uma prisão no Kentucky na semana anterior à viagem, segundo o Conselho de Liberdade Condicional do estado.

Histórico criminal de 30 anos

De acordo com o New York Post, Farthing tem uma ficha criminal de 16 páginas, acumulada ao longo de 30 dos seus 50 anos de vida.

Ele passou por 25 instituições correcionais diferentes, em nove condados do Kentucky, por crimes que incluem violência doméstica (como estrangular uma ex-namorada), suborno de policiais enquanto estava preso e venda de cocaína a um agente disfarçado.

A trajetória criminosa de Farthing começou ainda na adolescência, com prisões por roubo e direção imprudente. Com apenas 10 anos de educação formal, ele concluiu o ensino médio atrás das grades.

Nos últimos anos, suas atividades se intensificaram, incluindo tráfico de drogas. Em um caso marcante, Farthing envolveu sua própria mãe, Linda Grizzle, em um esquema para contrabandear maconha para uma prisão de segurança máxima.

Ele acabou aceitando um acordo judicial que livrou Grizzle de acusações, mas resultou em uma pena de 10 anos para ele, segundo o Daily Mail.

Mesmo na prisão, Farthing continuou acumulando problemas. Ele era frequentemente colocado em “segregação administrativa” por contrabandear drogas, itens relacionados a álcool e outros objetos proibidos.

Além disso, extorquia outros presos, cobrando pela devolução de pertences roubados, comportamento comparado ao de um “valentão no pátio da escola”, de acordo com o New York Post.

Sua liberdade condicional foi negada repetidamente devido ao padrão contínuo de crimes, e, quando conseguia a liberação, ele a perdia rapidamente por violar condições, como testar positivo para uso de maconha.

Após a prisão na Flórida, Farthing pagou uma fiança de US$ 11.000, retirada de uma pequena parte de seu prêmio na loteria. Ele se declarou não culpado e tem uma audiência marcada para 14 de julho, onde pode enfrentar até cinco anos de prisão apenas pela acusação de agressão ao policial, segundo o New York Post.

