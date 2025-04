Homem se esquece de onde estacionou carro e fica 19 dias procurando por veículo Irlandês precisou da ajuda da polícia, de emissora de rádio e de moradores para encontrar seu automóvel Internacional|Do R7 24/04/2025 - 15h04 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h04 ) twitter

Cork é a segunda maior cidade da Irlanda Reprodução/Facebook/Cork City Council

Um irlandês protagonizou uma situação inusitada ao perder seu carro por quase três semanas após uma despedida de solteiro. Kieran, que não teve o sobrenome divulgado, estacionou seu Skoda Superbem um bairro residencial nos arredores de Cork, na Irlanda, mas, ao retornar, não conseguiu lembrar onde havia deixado o veículo.

Kieran contou que chegou tarde à cidade e, frustrado por não encontrar vaga no centro, decidiu dirigir para um bairro mais afastado ao sul. Lá, estacionou em uma área residencial e seguiu para a festa. No dia seguinte, ao tentar retornar para casa, percebeu que não fazia ideia de onde havia deixado o carro.

O irlandês descreveu a experiência como um “pesadelo” e “a coisa mais estúpida que já fez”. Desde 4 de abril, ele percorreu 59 conjuntos habitacionais e esteve em contato constante com a polícia local, chegando até a visitar o pátio de carros apreendidos.

‌



Em entrevista ao programa Neil Prendeville Show, na rádio RedFM, Kieran disse que teve dificuldades para lembrar qualquer referência visual ou ponto de orientação, pois estava com pressa no momento do estacionamento e era sua primeira vez saindo à noite em Cork.

‌



Apesar do problema, Kieran elogiou o apoio dos policiais, que, segundo ele, foram prestativos e profissionais. Ele chegou a oferecer uma recompensa para quem localizasse o carro e confiou que a comunidade local o ajudaria a resolver a situação.

‌



E foi exatamente isso que aconteceu. Minutos após seu apelo ir ao ar na rádio, uma ouvinte chamada Susan Maguire encontrou o carro estacionado em Ballyphehane. Após 19 dias de buscas frustradas, Kieran finalmente pôde reencontrar seu veículo.

