Amizade improvável! Vídeo de interação entre homem e lontra viraliza nas redes

O vídeo de um simples passeio de caiaque viralizou nas redes sociais por um motivo fofo e inusitado: a amizade entre uma lontra e um homem, na Escócia. Nas imagens, a simpática Leya é flagrada entrando na embarcação e subindo no braço de Mats Janzon.



Mas a cena não aconteceu por acaso. A relação da dupla começou quando, há mais de um ano, Janzon começou a cuidar do pequeno animal, que ficou órfão após a mãe ser atropelada por um carro.



Desde então, a linda amizade perdura . A gravação do laço improvável já conta com mais de 2 milhões de visualizações em apenas uma rede social, além de ser compartilhada por outros perfis.