Homem morto por tubarão em Israel era mergulhador e pai de quatro filhos Sujeito entrou no mar com o objetivo de filmar os animais quando foi surpreendido por ataque Internacional|Do R7 24/04/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h57 )

Barak Tzach, de 40 anos, ao lado de sua esposa durante viagem Reprodução/Facebook/שרית צח

O mergulhador israelense Barak Tzach, de 40 anos, foi identificado como a vítima que morreu após o ataque de tubarões ocorrido na costa de Hadera, em Israel. Pai de quatro filhos, ele mergulhou no local com o objetivo de filmar os animais com uma câmera GoPro quando foi surpreendido pelo ataque, segundo informações de sua família.

Tzach entrou na água usando apenas máscara, snorkel, nadadeiras e a câmera acoplada a um bastão. Vídeos divulgados mostram o momento em que ele tenta se defender dos tubarões, gritando por ajuda enquanto é puxado para mar aberto. Ele ainda tentou afastar os animais usando o bastão da câmera.

A família negou categoricamente os rumores de que Tzach estaria alimentando os tubarões, prática vista na mesma praia na semana anterior por outros frequentadores. Segundo os familiares, ele tinha apenas a intenção de registrar os animais e não levava iscas ou alimentos.

‌



Um pescador que presenciou o ataque relatou que Tzach nadava ao lado dos tubarões e depois se afastou um pouco para filmá-los de longe, sem tocá-los ou provocá-los. O ataque aconteceu na segunda-feira (21), e vídeos captaram testemunhas gritando que ele estava sendo comido pelos tubarões.

‌



A busca pelo corpo mobilizou mergulhadores, helicópteros e jetskis. Quase 24 horas depois, restos humanos foram encontrados e posteriormente identificados como sendo de Tzach. A praia foi interditada durante as operações de resgate.

דיווחים דרמטיים על צוללן שננשך ככה"נ על ידי כריש בחוף הים בחדרה. בנתיים הבחור לא נמצא. חיפושים כעת בחוף. ואווו pic.twitter.com/DfbABlFuj1 — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) April 21, 2025

A polícia informou que os esforços de busca continuam para localizar outros vestígios, e prestou condolências à família. Ainda não se sabe exatamente qual espécie de tubarão esteve envolvida, mas especialistas acreditam que sejam animais com histórico de convivência pacífica com humanos.

‌



De acordo com a Autoridade de Parques e Natureza de Israel, este é apenas o terceiro ataque de tubarão registrado no país nos últimos 80 anos, o que reforça a raridade do incidente.

