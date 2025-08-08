Homem tenta afogar a ex-nora em resort; vizinhos afirmam que os dois tinham um caso Agressão teria cessado após duas mulheres presenciarem a cena e acionarem o serviço de emergência Internacional|Do R7 08/08/2025 - 16h31 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mark Gibbon, de 62 anos, foi preso na Flórida por tentativa de homicídio contra sua ex-nora, Jasmine Wyld.

A agressão ocorreu em um resort e se intensificou após uma discussão sobre o testamento de Gibbon.

Testemunhas interviram, e a polícia afirmou que a filha de Jasmine também foi empurrada durante a briga.

Embora neguem um relacionamento, vizinhos afirmaram que Gibbon e Wyld eram frequentemente vistos juntos, levantando suspeitas de violência doméstica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mark Gibbon foi acusado de tentativa de homicídio da ex-nora Escritório do Xerife do Condado de Polk

O britânico Mark Gibbon, de 62 anos, foi preso na Flórida, Estados Unidos, sob acusação de tentativa de homicídio. Ele teria tentado afogar a ex-nora Jasmine Wyld durante uma viagem ao Solterra Resort, em Davenport, onde passava férias com ela e os dois netos, filhos da vítima.

De acordo com a polícia local, o caso ocorreu após uma discussão sobre o testamento de Gibbon. Testemunhas relataram que o homem empurrou a cabeça de Wyld para debaixo d’água diversas vezes, enquanto ela tentava se libertar. A filha de nove anos de Jasmine interveio, mas também foi empurrada, segundo as autoridades. A agressão teria cessado apenas após duas mulheres presenciarem a cena e acionarem o serviço de emergência.

Gibbon foi levado para a Cadeia do Condado de Polk e responderá pela acusação de tentativa de homicídio e por duas acusações de agressão. Ele deve comparecer ao tribunal na próxima semana. Uma nova audiência está marcada para setembro.

Embora Gibbon e Wyld tenham negado à polícia que tivessem qualquer envolvimento romântico, vizinhos do acusado no Reino Unido afirmaram que ela costumava frequentar a casa dele com frequência e era vista como sua namorada. Os dois negaram qualquer relação à polícia quando questionados sobre a natureza do vínculo, o que poderia alterar a classificação do crime para violência doméstica.

Wyld, de 33 anos, é ex-mulher de Alex Gibbon, filho de Mark. Os dois se separaram em 2021. Dois anos após a separação, Alex foi preso por tentar atropelar o pai com um carro em Beaconsfield, na Inglaterra. Ele também foi condenado por assediar Wyld, com quem tem dois filhos.

Após ser solto, Alex não teve mais contato com o pai, com quem também rompeu laços profissionais. Segundo vizinhos, pai e filho não se falam mais.

Gibbon, técnico de iluminação, já trabalhou com artistas britânicos e participou de produções da televisão oficial durante o período do Natal. Ele mora em Beaconsfield, cidade inglesa próxima a Londres. A casa onde vive está avaliada em 800 mil libras. Após a prisão, vizinhos disseram estar surpresos com a acusação. Alguns declararam que jamais imaginaram que ele estivesse envolvido em uma situação como essa.

