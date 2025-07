Mulher é encontrada viva nove meses após desaparecer perto do Vale da Morte Kelsey Pittman, de 33 anos, foi localizada no Colorado, a três estados de distância do local do desaparecimento, na Califórnia Internacional|Do R7 25/07/2025 - 14h48 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Kelsey Pittman, de 33 anos, foi encontrada viva após nove meses de desaparecimento.

Ela sumiu perto do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, em novembro de 2024.

Seu carro foi localizado em fevereiro em uma área remota, mas não havia pistas sobre seu paradeiro.

A polícia confirmou sua localização no Colorado, mas não divulgou informações sobre seu estado de saúde. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kelsey Pittman foi encontrada viva nove meses após desaparecer perto do Vale da Morte Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Inyo

Uma mulher de 33 anos, identificada como Kelsey Pittman, foi encontrada viva na última terça-feira (22) nove meses após desaparecer em uma área remota próxima ao Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A região do desaparecimento é conhecida por ter temperaturas extremas, que chegam, em média, a 42,5°C, mas já registraram máxima de 56,7°C.

Pittman foi encontrada no Colorado, a três estados de distância onde o carro dela foi encontrado, perto do Vale da Morte, em fevereiro deste ano, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Inyo, que anunciou a notícia no Facebook.

“Estamos aliviados em informar que Kelsey Pittman foi localizada viva no estado do Colorado. Por respeito à privacidade dela e de sua família, mais detalhes não serão divulgados”, informou o comunicado oficial.

‌



O caso começou em novembro de 2024, quando a família de Kelsey relatou o desaparecimento após perder contato com ela. A última informação confirmada era de que Pittman havia interagido com a polícia em Utah, mas não havia pistas concretas sobre o paradeiro dela.

Em 9 de fevereiro deste ano, o carro de Pittman foi localizado em uma área remota próxima à Rodovia 190, em uma propriedade privada conhecida como “Slab City”. O local, fora dos limites do Parque Nacional do Vale da Morte, é frequentemente usado por campistas e andarilhos durante os meses de inverno no hemisfério norte.

‌



As autoridades confirmaram que o veículo estava registrado em nome de Kelsey, mas uma busca minuciosa no carro e na área ao redor não revelou qualquer pista sobre o destino da mulher.

Inicialmente, os investigadores consideraram a possibilidade de que ela pudesse ter sido vítima de um criminoso ou não ter resistido às condições extremas da região.

‌



Entre fevereiro e junho, equipes de busca, incluindo policiais, voluntários, drones e cães farejadores, realizaram esforços intensos para localizá-la, mas sem sucesso até o anúncio desta semana.

A polícia não informou se Pittman está sob os cuidados da família, nem qual é o estado de saúde atual dela.

