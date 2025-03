Homem trava batalha há mais de um ano pela libertação do irmão refém do grupo terrorista Hamas Guy Gilboa-Dalal foi capturado pelo grupo durante um festival de música, em outubro de 2023 Internacional|Do R7, em Brasília 22/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 22/03/2025 - 11h53 ) twitter

Guy Gilboa-Dalal foi sequestrado do festival de música em 7 de outubro de 2023 The Hostages and Missing Families Forum - Arquivo

Gal Dalal trava uma batalha há quase um ano e meio pela libertação de seu irmão, Guy Gilboa-Dalal, que foi sequestrado pelo grupo terrorista Hamas, no festival de música durante os ataques em 2023, em Israel. Em entrevista à Fox News Digital, ele quer que o mundo saiba quem era seu irmão antes dele virar um rosto em um pôster. “Meu irmão é o homem mais caloroso que conheço. Ele é um cara muito, muito engraçado. Para mim, ele é realmente meu melhor amigo. Compartilhamos os mesmos interesses e hobbies e fazemos tudo juntos”, disse.

Em 7 de outubro de 2023, Guy estava em seu primeiro festival quando seu irmão, Gal, se juntou ao grupo, por volta de 6h15, menos de 15 minutos antes do ataque do Hamas começar. Em entrevista ao canal norte-americano, Dalal relatou que, quando chegou ao festival, seu irmão estava animado e correu para abraçá-lo.

Na sequência, os irmãos iriam tirar uma foto, que seria enviada para a mãe. “Essa é a única razão pela qual fui lá [para o festival de música Nova] foi para cuidar dele. E, você sabe, o fato de eu ter voltado sem ele, acho que essa é a pior parte para mim”, afirmou Guy ao canal. Só que nenhum dos irmãos saberia o que viria a seguir.

As sirenes começaram a soar no festival, indicando perigo. Neste momento, Dalal conta que sugeriu ir para seu apartamento, a fim de sair do espaço. Enquanto ele foi em seu próprio carro, o irmão decidiu ir com os amigos. A estimativa do percurso era de 10 minutos. “Estamos acostumados a ataques de mísseis e ninguém pensou que seria um ataque terrorista dessa magnitude”.

O protocolo de segurança para ataques de foguetes é amplamente conhecido em Israel. E existem abrigos próximos ao local do festival. No entanto, terroristas do Hamas usaram esses espaços para realizar assassinatos em massa e captar reféns.

Dalal contou que telefonou para seu irmão e conseguiu conversar com ele, no entanto, estavam distantes um do outro. A família descobriu em 7 de outubro que ele tinha sido feito refém do Hamas. Um vídeo com ele foi publicado pelo grupo terrorista. Desde então, a família tem defendido a libertação de todos os reféns, incluindo Guy.

“Eu sempre digo que, por um lado, estamos muito cansados. Estamos literalmente no limite. Essa luta está nos consumindo muito, e a única coisa com que realmente nos importamos é meu irmão, vê-lo novamente, saber que ele está bem e protegê-lo. Abrace-o. Ajude-o a se curar. Sentimos muita falta dele, sinto muita falta dele”, disse Dalal à Fox.

Recentemente, a família Dalal recebeu um sinal de Guy. Isso porque ele foi forçado a participar de um vídeo, feito pelo grupo terrorista, no qual é forçado a sentar em uma van e assistir outros reféns serem libertados apenas para ter a porta fechada na cara deles. Para Dalal, o episódio mostra a tortura que o Hamas realiza em Israel e com os reféns.