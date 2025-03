Quem são os 24 reféns israelenses que ainda estão vivos em Gaza

Quem são os 24 reféns israelenses que ainda estão vivos em Gaza Grupo de prisioneiros é constituído majoritariamente por soldados e civis capturados no dia 7 de outubro de 2023 Internacional|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

Além dos prisioneiros vivos, os corpos de mais de 30 reféns mortos ainda estão em Gaza, de acordo com o governo israelense Divulgação/Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas

A negociação entre Israel e terroristas do Hamas para a libertação de reféns enfrenta impasse após a conclusão da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza. Enquanto 24 reféns vivos seguem em cativeiro, Israel dificulta o avanço para a próxima etapa do acordo, que prevê a retirada de tropas e um possível fim da guerra, até que todos sejam libertados. Além disso, 35 corpos de reféns mortos permanecem sob controle dos terroristas do Hamas.

Entre os 24 reféns ainda em Gaza, estão 22 israelenses, um tailandês e um nepalês, todos sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

O grupo inclui quatro soldados da ativa e civis que trabalhavam na segurança do festival de música Nova, além de moradores das comunidades atacadas pelo Hamas.

Na primeira fase do acordo, o grupo terrorista libertou 33 reféns israelenses e devolveu oito corpos, incluindo o de duas crianças pequenas.

A segunda fase do acordo prevê a devolução dos corpos dos reféns mortos, mas a continuidade das negociações depende da posição israelense. O governo de Benjamin Netanyahu mantém a exigência de libertação dos reféns vivos antes de qualquer concessão militar ou política.

Saiba quem são os 24 reféns que ainda aguardam libertação:

Edan Alexander

Edan Alexander, 21, é um israelense-americano que servia como soldado solitário na brigada de infantaria Golani. Ele foi sequestrado em 7 de outubro e visto algemado em túneis durante o cativeiro.

Matan Angrest

Matan Angrest, 22, soldado de Kiryat Bialik, foi sequestrado de seu tanque na base de Nahal Oz. Ele apareceu em um vídeo de propaganda do Hamas, onde demonstrava sinais de ter sofrido tortura.

Gali Berman

Gali Berman, 27, foi sequestrado junto com seu irmão gêmeo Ziv no kibutz Kfar Aza, onde moravam.

Ziv Berman

Ziv Berman, 27, amante de viagens e futebol, foi sequestrado ao lado do irmão Gali. Ele enviou mensagens relatando a presença de terroristas em sua casa antes de desaparecer.

Elkana Bohbot

Elkana Bohbot, 35, técnico do festival Nova, salvou dezenas de pessoas antes de ser sequestrado. Planejava abrir uma sorveteria em Tel Aviv.

Rom Braslavski

Rom Braslavski, 21, segurança do festival Nova, ajudou feridos e se recusou a fugir para continuar salvando vidas. Foi sequestrado após ser ferido nas mãos.

Nimrod Cohen

Nimrod Cohen, 20, soldado de Rehovot, foi sequestrado junto com sua tripulação de tanque enquanto combatia terroristas em Nahal Oz.

Ariel Cunio

Ariel Cunio, 27, foi sequestrado no kibutz Nir Oz junto com sua namorada, que foi libertada em janeiro. O casal planejava se casar.

David Cunio

David Cunio, 34, engenheiro elétrico e pai de dois filhos, foi sequestrado do kibutz Nir Oz. Ele atuou no filme “Youth” e foi tema de um documentário exibido no Festival de Berlim.

Evyatar David

Evyatar David, 24, guitarrista e pianista de Kfar Saba, foi sequestrado do festival Nova junto com seu amigo de infância, Guy Gilboa-Dalal.

Guy Gilboa-Dalal

Guy Gilboa-Dalal, 23, fã da cultura japonesa, planejava uma viagem ao Japão antes de ser sequestrado no festival Nova. Seu irmão conseguiu escapar.

Maxim Herkin

Maxim Herkin, 36, russo-israelense, era o principal provedor de sua mãe e irmão mais novo. Foi sequestrado do festival Nova. O Hamas indicou que ele pode ser libertado na próxima fase do acordo.

Eitan Horn

Eitan Horn, 37, educador israelense-argentino, foi sequestrado enquanto visitava o irmão no kibutz Nir Oz. Seu irmão foi libertado após 498 dias em cativeiro.

Bipin Joshi

Bipin Joshi, 24, estudante nepalês, chegou a Israel semanas antes do sequestro, como parte de um programa agrícola. Foi capturado junto com outros estudantes no Kibutz Alumim.

Segev Kalfon

Segev Kalfon, 27, de Dimona, tentou fugir do festival Nova, mas foi capturado ao cruzar a rodovia. Trabalhou na padaria da família antes de decidir atuar no mercado financeiro.

Bar Kupershtein

Bar Kupershtein, 22, segurança do festival Nova, resgatou feridos sob ataque. Sobreviveu a diversas investidas antes de ser sequestrado.

Omri Miran

Omri Miran, 47, terapeuta de shiatsu, foi sequestrado do kibutz Nahal Oz pelos próprios terroristas, que usaram seu carro para levá-lo à Faixa de Gaza.

Eitan Mor

Eitan Mor, 24, segurança do festival Nova, foi visto pela última vez ajudando pessoas a se esconderem. Sua família recebeu informações de que ele está vivo.

Tamir Nimrodi

Tamir Nimrodi, 20, soldado, foi sequestrado vestindo shorts e camiseta, pouco após enviar uma mensagem à mãe avisando sobre os ataques.

Yosef-Haim Ohana

Yosef-Haim Ohana, 24, barman de Tel Aviv, foi sequestrado no festival Nova enquanto tentava socorrer feridos.

Alon Ohel

Alon Ohel, 24, foi sequestrado do festival Nova. Reféns libertados relataram que ele passou mais de um ano acorrentado, com ferimentos de estilhaços e alimentação escassa.

Avinatan Or

Avinatan Or, 32, foi sequestrado no festival Nova e separado de sua namorada, Noa Argamani, que foi resgatada em junho de 2024. Um vídeo do Hamas mostrou o momento da captura.

Nattapong Pinta

Nattapong Pinta, 35, tailandês, trabalhava em plantações de abacate no kibutz Nir Oz para ajudar sua esposa a abrir uma cafeteria na Tailândia.

Matan Zangauker

Matan Zangauker, 25, foi sequestrado do kibutz Nir Oz junto com sua namorada. O Hamas divulgou um vídeo de propaganda com ele em dezembro.

