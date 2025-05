Idosa é processada por alimentar gato do vizinho, mas acaba virando nova dona do pet Suíça de 68 anos chegou a ser julgada pela justiça de Zurique Internacional|Do R7 06/05/2025 - 20h33 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de processo judicial, o gato acabou mudando de dona Pixabay/Jill Schafer

Uma aposentada de 68 anos compareceu ao tribunal distrital de Zurique, na Suíça, após ser acusada de alimentar sistematicamente o gato do vizinho, chamado Leo, durante dez meses. O animal passou a frequentar o apartamento da mulher com tanta regularidade que deixou de retornar para sua dona original, o que gerou acusações legais de “apropriação indevida”.

De acordo com a acusação, mesmo após receber uma notificação por escrito para parar, a mulher continuou permitindo a entrada de Leo em sua casa, inclusive reposicionando a portinhola de sua própria gata para que o felino vizinho pudesse entrar e sair livremente. Essa ação contínua fez com que o gato deixasse de reconhecer sua antiga residência como lar.

A promotoria pública solicitou duas multas, com base na legislação suíça que considera gatos como propriedade alheia. Como a acusada se recusou a aceitar a ordem penal inicial, o caso foi levado a julgamento.

‌



Durante a audiência, que ocorreu com a presença de advogados de ambas as partes e a portas fechadas, chegou-se a um acordo judicial. Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, as partes confirmaram que a aposentada agora é oficialmente a nova dona de Leo, e a dona anterior retirou a queixa criminal.

‌



Casos como este estão se tornando mais frequentes na Suíça, com proprietários denunciando vizinhos que alimentam seus gatos sem autorização. Em 2022, uma mulher de 59 anos enfrentou processo semelhante, mas foi absolvida por falta de provas de que alimentava o animal de forma sistemática.

‌



O sistema legal suíço diferencia entre alimentar um animal ocasionalmente — o que não é considerado crime — e dar comida de forma sistemática, ou seja, a prática contínua de alimentar e acolher um animal alheio, o que configura apropriação indevida.

O episódio chamou atenção pública e reacendeu o debate sobre a posse de animais domésticos e os limites da convivência entre vizinhos em relação a pets. Ainda que possa parecer trivial, casos como esse mostram como o direito de propriedade animal é levado a sério no país.

Enquanto isso, o Parlamento suíço discute outras questões envolvendo animais, como a rejeição de um projeto para tornar obrigatória a microchipagem de gatos em todo o país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5