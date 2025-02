Gato é encontrado dentro do sofá após sumir por três semanas nos EUA

O gatinho Sunny foi encontrado após passar três semanas desaparecido . O felino estava escondido dentro do sofá dos seus tutores. A ocorrência aconteceu logo na mudança da família, que saiu do estado de Washington, para o Colorado, nos Estados Unidos.





Os tutores o procuraram por todas as partes, mas só descobriram onde Sunny estava após escutar seus miados vindos do móvel. Ele foi socorrido com vida e agora se recupera do susto com a família.