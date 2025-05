Idoso e estudantes de 5 a 14 anos são presos por agressão contra aluno em ônibus, nos EUA Crianças e adolescentes foram acusados por ataque violento durante trajeto para uma escola na Geórgia Internacional|Do R7 05/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h43 ) twitter

Joey Edwin Jackson, de 70 anos, foi indiciado por crueldade contra crianças Reprodução/X/@0riettaRose

Um motorista de ônibus escolar e sete estudantes, com idades entre 5 e 14 anos, foram indiciados após um ataque violento contra um aluno de 7 anos durante uma viagem de ônibus matinal na Geórgia, nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu em 18 de abril, enquanto o ônibus levava os estudantes para a Escola Primária Mattie Lively, em Statesboro, segundo a emissora norte-americana WTOC e o jornal New York Post.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Bulloch, imagens de segurança do ônibus registraram o momento em que os sete alunos agrediram fisicamente a vítima. Um deles chegou a pisar na criança.

“Foi um ataque bastante violento, o que nos deixou muito preocupados com o bem-estar desta criança e de outras no ônibus”, disse o capitão Todd Hutchens, do Gabinete do Xerife, à WTOC.

A vítima, um menino de 7 anos, sofreu hematomas graves, de acordo com os registros feitos pela enfermeira da escola. Ele já retornou às aulas, segundo o superintendente escolar do Condado de Bulloch, Charles Wilson.

O motorista do ônibus, Joey Edwin Jackson, de 70 anos, foi indiciado por crueldade contra crianças em segundo grau e omissão de denúncia de abuso infantil. Segundo as autoridades, ele não interrompeu o ataque, não parou o ônibus nem informou o incidente ao distrito escolar.

“Ele continuou dirigindo até a escola”, relatou Hutchens. Jackson, que trabalhava no distrito desde outubro de 2023, foi demitido em 25 de abril e preso na última quarta-feira (30). Ele foi liberado no dia seguinte, após pagar fiança de US$ 15 mil (cerca de R$ 84 mil), segundo registros da Cadeia do Condado de Bulloch.

Medidas disciplinares

Os sete alunos envolvidos foram identificados e suspensos da escola e agora enfrentam acusações de agressão. Os casos são tratados no tribunal juvenil.

“Isso não será tolerado nas escolas do Condado de Bulloch. Devemos garantir que as crianças estejam em um ambiente seguro”, disse Wilson.

O distrito escolar informou que está colaborando com as autoridades e aplicando medidas disciplinares conforme o Código de Conduta do Aluno, embora detalhes sobre as punições não possam ser divulgados devido a leis de privacidade.

