Em meio ao tarifaço de Trump, desfile de 7 de Setembro terá tema ‘Brasil Soberano’ Evento será dividido em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; e Brasil do Futuro Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 17h34 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula mudou slogan do governo nos últimos dias Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.08.2025

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro deste ano terá como tema “Brasil Soberano”. Marcado para o próximo domingo (7), a solenidade ocorre pouco mais de um mês após o início do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

O evento na Esplanada dos Ministérios, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está previsto para durar duas horas, com início às 9h.

O desfile será dividido em três eixos temáticos — Brasil dos Brasileiros; COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), que ocorre em Belém, em novembro, e Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento); e Brasil do Futuro.

O acesso do público à solenidade vai começar a partir das 6h30. Além dos blocos definidos pelo governo, o desfile terá a tradicional Esquadrilha da Fumaça e a “pirâmide humana” do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

‌



As tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) também devem participar da apresentação.

Será o 11º desfile de Lula — foram oito participações entre 2003 e 2010, além da presença nas cerimônias de 2023 e 2024. No primeiro ano deste mandato, o evento ocorreu oito meses depois dos episódios extremistas do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

‌



Soberania em destaque

A tarifa de 50% foi anunciada pelo norte-americano em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

O tema da “soberania” tem sido recorrente nas narrativas do governo desde a determinação de Trump. Além de críticas constantes nas falas de Lula, o presidente decidiu mudar o slogan da gestão nos últimos dias.

‌



O petista começou nesta segunda-feira (1º) a divulgação da campanha do novo slogan do governo federal. A frase foi apresentada na semana passada pelo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência), Sidônio Palmeira, durante reunião ministerial.

O slogan “Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro” reflete a defesa da soberania nacional adotada pelo Executivo em meio à tensão comercial com os EUA. A nova frase substituiu o bordão “União e Reconstrução”, usado desde o início do mandato.

Lula publicou o novo slogan nas redes sociais. “Esse governo tem lado. O lado do Brasil contra quem ameaça a nossa soberania. O lado do povo contra os privilégios e injustiças que impedem nossas famílias de prosperar. O lado de quem trabalha, empreende e move o nosso país”, escreveu o presidente.

Tema do ano passado

Em 2024, o tema da comemoração foi “Democracia e Independência: É o Brasil no rumo certo”. O desfile também foi dividido em três eixos — a presidência brasileira do G20, que reúne as maiores economias mundiais; a reconstrução do Rio Grande do Sul, assolado por enchentes e fortes chuvas a partir do fim de abril; e a importância da vacinação e de outros serviços de saúde, como o programa Mais Médicos.

O personagem Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação infantil, desfilou no terceiro eixo. Em alusão aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, 31 atletas brasileiros que foram à França também passaram pela Esplanada dos Ministérios. Os esportistas eram dos programas Atletas de Alto Rendimento e Bolsa Atleta.

Também se apresentaram na parada 500 estudantes de sete escolas públicas e um colégio particular do Distrito Federal, divididos em 11 pelotões. Os alunos empunharam as bandeiras dos 21 integrantes do G20 — 19 países e as uniões Africana e Europeia — e se vestiram com vestes tradicionais do Rio Grande do Sul, em homenagem à população gaúcha.

No total, cerca de 4.000 pessoas desfilaram — além dos estudantes, dos atletas olímpicos e dos militares montados e motorizados, a cerimônia reuniu servidores da Secretaria de Educação do DF, a Esquadrilha da Fumaça e a pirâmide humana.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp