Índia anuncia jato furtivo mais avançado do país após conflitos com Paquistão; veja Programa para desenvolver caça de quinta geração procura reduzir dependência de importações em meio a tensões com vizinhos Internacional|Do R7 28/05/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Índia anuncia jato furtivo mais avançado do país após conflitos com Paquistão Reprodução/X/@DefenceMinIndia

A Índia aprovou nesta terça-feira (27) um ambicioso programa para desenvolver o caça furtivo mais avançado do país, o AMCA (Aeronave de Combate Média Avançada, em português), um avião de combate de quinta geração.

A decisão, anunciada pelo Ministério da Defesa indiano, ocorre semanas após um violento confronto de quatro dias com o Paquistão, que intensificou a corrida armamentista entre os dois vizinhos, ambos com arsenais nucleares.

O projeto, liderado pela ADA (Agência de Desenvolvimento Aeronáutico), vinculada ao Ministério da Defesa, prevê a construção de um protótipo de caça bimotor. A iniciativa será conduzida em parceria com a indústria nacional, com licitações abertas para empresas privadas e estatais, segundo a agência de notícias Reuters.

De acordo com a agência AFP, o programa é um passo estratégico para a Índia alcançar maior autossuficiência no setor aeroespacial e modernizar as Forças Armadas. A Força Aérea do país enfrenta desafios com a redução de seus esquadrões, que caíram de 42 para 31 e são compostos majoritariamente por aeronaves russas e ex-soviéticas.

‌



O Paquistão, por outro lado, já possui em seu arsenal o avançado caça chinês J-10, que ganhou destaque internacionalmente após derrubar aeronaves ocidentais na Caxemira. A China, outro rival significativo dos indianos, também tem expandido rapidamente sua força área.

Tensões regionais

O anúncio do programa AMCA ocorre em menos de três semanas após um dos piores conflitos em décadas entre Índia e Paquistão, iniciado por um atentado que matou 26 turistas, a maioria hindus, na Caxemira administrada pela Índia, em 22 de abril.

‌



O governo indiano atribuiu a responsabilidade ao Paquistão, o que desencadeou quatro dias de combates entre os dois países com uso de caças, mísseis, drones e artilharia. O conflito foi encerrado com um cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 10.

Segundo a Reuters, o confronto marcou a primeira vez que ambos os países usaram drones em grande escala, intensificando uma corrida armamentista na região, que agora inclui a competição por tecnologias de drones.

‌



Laços estratégicos

A iniciativa ocorre em um momento em que a Índia busca diversificar suas parcerias de defesa, reduzindo a dependência histórica que tem com a Rússia, seu principal fornecedor de armamentos, e estreitando laços com potências ocidentais, segundo a AFP.

O país integra o grupo Quad, aliança estratégica com Estados Unidos, Japão e Austrália, criada para contrabalançar a crescente influência militar e econômica da China na região do Indo-Pacífico.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp