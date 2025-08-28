Influenciadora diz ter úlcera após comer macarrão apimentado e processa fabricante Companhia responsável pelo produto nega as alegações e afirma que nunca foi processada pela jovem canadense Internacional|Do R7 28/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma influenciadora canadense processou fabricante de macarrão apimentado por alegar ter desenvolvido uma úlcera estomacal.

Ela afirma ter vencido um processo de 10,8 milhões de dólares e que o produto será retirado do mercado.

A empresa, Samyang Foods, nega as alegações e considera ações legais contra a influenciadora por desinformação.

Internautas questionaram a veracidade das declarações e apontaram contradições nos relatos da influenciadora. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Javeria Wasim disse ter ganhado o processo e que iria receber US$ 10 milhões Reprodução/TikTok/jawbreakergirl

Uma influenciadora canadense afirmou ter vencido um processo milionário contra uma fabricante de macarrão instantâneo após alegar que desenvolveu uma úlcera estomacal por consumir frequentemente o produto apimentado. A empresa nega a existência do julgamento e classificou as declarações como falsas.

Javeria Wasim, que publica vídeos no TikTok, declarou ter entrado com uma ação de US$ 10,8 milhões em um tribunal de Toronto. Em vídeos na plataforma, ela afirmou que o processo foi adiado e depois disse ter obtido vitória na Justiça. “Todos os produtos sairão das prateleiras das lojas no Canadá e nos Estados Unidos a partir de 1º de setembro, e vou levar US$ 10 milhões”, declarou.

Segundo a influenciadora, o consumo de macarrão apimentado três vezes por semana teria provocado úlceras que a levaram à internação hospitalar. “Sou grata aos advogados que estão no processo de litígio. Justiça para aqueles que estão doentes por causa do macarrão apimentado”, disse. Mesmo após a internação, ela publicou um vídeo afirmando que continua consumindo o produto com a mesma frequência, em três momentos ao longo da semana.

A Samyang Foods, companhia que fabrica o macarrão apimentado, contestou as falas da influenciadora. “As alegações que circulam nas redes sociais são completamente infundadas. Nenhum processo ou julgamento foi aberto contra a empresa na América do Norte”, afirmou em nota.

‌



A empresa acrescentou que, diante da repercussão dos vídeos e da disseminação de desinformação em veículos de comunicação, passou a sofrer prejuízos e avalia tomar medidas legais. “Não podemos ignorar a intenção maliciosa da influenciadora e estamos considerando uma ação judicial imediata”, declarou.

A polêmica também gerou reações entre internautas. Muitos questionaram as declarações da influenciadora, apontando contradições em seus relatos. “Por que você comeu tanto macarrão apimentado?”, escreveu um usuário. Outro ironizou dizendo estar saudável mesmo consumindo o prato mais de quatro vezes por semana.

Perguntas e Respostas Qual é a alegação da influenciadora canadense Javeria Wasim? Javeria Wasim afirmou ter desenvolvido uma úlcera estomacal devido ao consumo frequente de macarrão instantâneo apimentado e entrou com um processo de 10,8 milhões de dólares contra a fabricante do produto. O que a influenciadora disse sobre o andamento do processo? Ela declarou que o processo foi adiado, mas posteriormente afirmou ter obtido vitória na Justiça, mencionando que os produtos seriam retirados das prateleiras no Canadá e nos Estados Unidos a partir de 1º de setembro. Qual foi a resposta da empresa Samyang Foods? A Samyang Foods negou as alegações da influenciadora, afirmando que não houve nenhum processo ou julgamento aberto contra a empresa na América do Norte e classificou as declarações como infundadas. Como a empresa reagiu às declarações de Javeria Wasim? A empresa afirmou que, devido à repercussão dos vídeos e à disseminação de desinformação, começou a sofrer prejuízos e está considerando tomar medidas legais contra a influenciadora. Qual foi a reação dos internautas às alegações de Javeria Wasim? Internautas questionaram as declarações da influenciadora, apontando contradições em seus relatos e fazendo comentários irônicos sobre seu consumo do macarrão apimentado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp