LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cientistas utilizam tartrazina, um corante alimentar, para tornar a pele de camundongos temporariamente transparente.

A técnica permite visualizar órgãos e vasos sanguíneos sem cirurgias, preservando a funcionalidade dos tecidos vivos.

A tartrazina altera o índice de refração dos tecidos, possibilitando a penetração da luz e imagens detalhadas.

Embora testada em camundongos, a técnica pode ter aplicações futuras em humanos, como diagnósticos médicos sem invasões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Corante tartrazina, presente em salgadinhos, pode ajudar cientistas a estudarem sistemas vivos com menos procedimentos invasivos Tamas Pap/Unsplash

Um corante comum em salgadinhos está ajudando cientistas a tornar a pele de camundongos temporariamente transparente. A ideia é que isso ajude pesquisadores a observar órgãos, vasos sanguíneos e músculos desses animais vivos sem a necessidade de cirurgias.

O ingrediente por trás dessa descoberta é a tartrazina, um aditivo alimentar amarelo-alaranjado. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, detalharam a inovação em um estudo publicado na revista Science.

Como os cientistas descobriram isso?

A tartrazina, também presente em medicamentos e cosméticos, foi aplicada na pele dos camundongos em uma solução diluída com água. Após cerca de cinco minutos, câmeras configuradas para captar luz vermelha ou infravermelha próxima conseguiram visualizar estruturas internas dos animais.

Segundo os pesquisadores, a aplicação do corante permitiu aos cientistas observar o movimento do intestino, vasos sanguíneos no crânio e fibras musculares nas patas traseiras dos camundongos.

Após a lavagem do corante, a pele dos roedores voltou ao estado opaco, e o material foi eliminado pela urina sem causar efeitos tóxicos aos animais, de acordo com a pesquisa.

O método funciona porque a tartrazina altera o índice de refração da água nos tecidos, aproximando-o do índice dos lipídios (gorduras), que varia entre 1,45 e 1,48, enquanto o da água é cerca de 1,33.

Essa diferença normalmente causa dispersão da luz, tornando os tecidos opacos. Ao absorver luz azul e quase ultravioleta, o corante reduz essa dispersão, permitindo que a luz penetre mais profundamente e produza imagens claras.

“É como um truque de mágica para quem não conhece a física por trás disso”, explicou Zihao Ou, principal autor do estudo e professor assistente de física na Universidade do Texas em Dallas, nos EUA.

Zihao acrescentou que o corante é biocompatível, seguro para organismos vivos, barato e eficiente.

Sem intervenções invasivas

Os testes começaram com géis e fatias de tecido, como frango cru, que se tornaram transparentes ao serem mergulhados na solução de tartrazina.

Em camundongos vivos, a técnica permitiu observar dinâmicas biológicas, como o fluxo sanguíneo e o movimento de órgãos, sem intervenções invasivas. Diferentemente de métodos tradicionais, que desidratam ou alteram quimicamente tecidos mortos, esse processo preserva a funcionalidade dos tecidos vivos.

A descoberta abre portas para avanços na pesquisa biológica. Cientistas podem estudar sistemas vivos com menos procedimentos invasivos, monitorando, por exemplo, a coordenação de nervos e músculos ou testando novas ferramentas de imagem.

“Equipamentos ópticos, como microscópios, não conseguem atravessar tecidos vivos. Tornar o tecido transparente permite observar dinâmicas detalhadas, revolucionando a pesquisa óptica em biologia”, disse Ou.

Embora a técnica tenha sido testada apenas em camundongos, os pesquisadores veem potencial para aplicações futuras em humanos. Se comprovada como segura, a tartrazina ou outros corantes semelhantes poderiam facilitar diagnósticos médicos, como a identificação de condições sob a pele ou a inserção de cateteres, sem cirurgias.

O estudo acrescenta que a tartrazina usada nos experimentos é mais concentrada do que aquela encontrada em salgadinhos, então consumir esses alimentos não tornará a pele transparente.

