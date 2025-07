Anvisa proíbe venda de sorvetes com amendoim e corantes Produtos foram suspensos por não informarem todos os ingredientes nos rótulos Brasília|Do R7 10/07/2025 - 20h32 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h32 ) twitter

Marca de sorvetes com amendoim não informava ingrediente no rótulo Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu e determinou o recolhimento de todos os lotes de sorvetes da Aice de cinco sabores por estarem com rótulos irregulares e não informarem ingredientes.

A suspensão envolve a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos sabores Milk melon, Juju apple, Frutyroll, Nanas e Berry chocomax.

A medida foi tomada após a fiscalização não encontrar a declaração do corante tartrazina por extenso nos rótulos dos sorvetes dos sabores Milk melon, Juju apple, Frutyroll e Nanas.

Outro item que não tinha a especificação era o amendoim, no sabor Berry chocomax.

‌



De acordo com a Anvisa, produtos com ingredientes alergênicos devem conter, obrigatoriamente, uma declaração, para evitar problemas em consumidores que tenham restrições alimentares.

Propaganda enganosa

‌



A agência também determinou a suspensão da propaganda de todos os produtos da Lux Life (COMÉRCIO LUX LIFE & CIA. LTDA).

Entre as promessas enganosas, estavam a redução do colesterol, prevenção do câncer de próstata, ajuda no tratamento de diabetes, redução da glicemia, tratamento cardiovascular, tratamento de próstata, ansiedade, e estresse.

‌



A Anvisa constatou que a empresa promovia indicações terapêuticas e alegações de saúde não aprovadas em propagandas de alimentos.

