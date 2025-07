Inundação no Texas: mortes chegam a 59, enquanto 27 meninas seguem desaparecidas Chuvas intensas elevaram o nível do rio Guadalupe e arrastaram casas e veículos; buscas continuam com apoio aéreo Internacional|Do R7, em Brasília 06/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h07 ) twitter

Rastro de destruição após inundação: governador do Texas afirmou que trabalho só acabará quando todos os desaparecidos forem encontrados Saile Aranda / Texas Public Radio - 05.07.2025

Pelo menos 59 pessoas morreram em decorrência das inundações que atingem o centro do Texas, nos Estados Unidos, desde sexta-feira (4).

As chuvas torrenciais afetaram a região conhecida como Flash Flood Alley, considerada uma das mais vulneráveis a enchentes no país.

Entre os mortos, pelo menos 15 são crianças, segundo autoridades locais.

As buscas se concentram em Kerrville, uma das áreas mais atingidas, onde 27 meninas de um acampamento de verão cristão, o Camp Mystic, seguem desaparecidas desde a madrugada de sexta-feira (4).

‌



O Rio Guadalupe subiu cerca de oito metros em 45 minutos, arrastando casas e veículos.

As chances de encontrar sobreviventes diminuem com o tempo, mas o governador Greg Abbott determinou que os socorristas continuem trabalhando com a premissa de que os desaparecidos estão vivos.

‌



Segundo o vice-governador Dan Patrick, pessoas podem ter buscado abrigo em árvores ou estarem sem acesso a meios de comunicação. “Estamos rezando para que todos os desaparecidos sejam encontrados vivos”, declarou.

Resgatados

Cerca de 850 pessoas foram resgatadas desde o início da operação, que mobiliza mais de 1.700 agentes. Helicópteros e drones são usados para alcançar áreas isoladas pelas enchentes.

‌



A previsão do tempo indica novas pancadas de chuva na região de Hill Country, o que mantém o alerta de inundações ativas para parte do centro do Texas.

As autoridades não descartam o aumento no número de vítimas nas próximas horas.

