Enchentes no Texas: número de mortos sobe para 50 Últimos quatro óbitos reportados por autoridades locais ocorreram no Condado de Travis; maioria das vítimas é de Kerr Internacional|Do R7 05/07/2025 - 23h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 23h44 )

Serviços meteorológicos podem ter subestimado a força das chuvas no Texas Fala Brasil/Record/Reprodução - 05.07.2025

Pelo menos 50 mortes — sendo 15 crianças — já foram confirmadas em decorrência das tempestades que atingiram o centro do Texas (Estados Unidos). Os últimos quatro óbitos reportados por autoridades locais ocorreram no Condado de Travis, neste sábado (5), segundo informações da CNN Internacional.

Outras três mortes haviam sido confirmadas no Condado de Burnet — onde há também dois desaparecidos —, mas as áreas mais atingidas ficam no Condado de Kerr, no qual 43 pessoas morreram. Seguem as buscas por 27 pessoas que estavam no Camp Mystic, um acampamento de verão exclusivo para meninas às margens do rio Guadalupe.

O governador Greg Abbott disse neste sábado (5) que o governo vai seguir com as ações de resgate até que “o trabalho estiver completo”. “Nós vamos encontrar todos eles”, reforçou.

O fenômeno foi causado pela interação de vários fatores atmosféricos, incluindo um sistema de baixa pressão de movimento lento que gerou tempestades repetidas sobre a mesma região (training storms) e o excesso de umidade tropical trazido pelos restos da tempestade Barry, que intensificou a chuva. Às 4h26 de sexta-feira (4), o Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta emergencial classificando a situação como uma “ameaça à vida”, com rios, córregos e estradas cedendo em tempo real.

