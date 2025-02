Invasor do Capitólio é morto por policial dias após receber perdão de Trump Morte ocorreu após briga entre um policial e o invasor durante uma revista Internacional|Do R7 29/01/2025 - 19h34 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h34 ) twitter

Em 2023, Huttle foi condenado a seis meses de prisão após se declarar culpado por invadir o Capitólio Reprodução/Record News

Após ser perdoado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, um homem que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 foi morto durante uma abordagem policial.

Matthew Huttle, de 42 anos, foi parado por um policial quando dirigia seu carro no domingo (26) no estado de Indiana.

Segundo a corporação, o agente tentou prender Huttle quando “ocorreu uma discussão entre o suspeito e o policial, que terminou com o agente disparando sua arma e ferindo fatalmente o suspeito”.

Nenhuma outra informação foi divulgada. As autoridades não disseram o que pode ter motivado a abordagem de trânsito. A polícia está investigando o caso.

Huttle havia viajado com um tio para Washington para comparecer ao comício de Trump de 6 de janeiro de 2021, antes da invasão da sede do Congresso. Huttle ficou dentro do Capitólio por 16 minutos e gravou um vídeo.

Em 2023, Huttle foi condenado a seis meses de prisão após se declarar culpado de entrar em um prédio de acesso restrito, o Capitólio dos EUA.

“Ele não é um verdadeiro militante de nenhuma causa política”, disse o advogado de defesa Andrew Hemmer em um processo judicial. “Em vez disso, ele foi ao comício porque pensou que seria um momento histórico e não tinha nada melhor para fazer depois de sair da prisão”.

Nick Barnes, um advogado que representava Huttle em casos pendentes não relacionados ao 6 de Janeiro, disse que não sabia das circunstâncias do tiroteio. “Pretendo descobrir muito mais sobre isso”, disse Barnes.