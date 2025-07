Irmãs cuidadoras são presas após roubarem mais de R$ 3 milhões de idosa na Espanha Suspeitas, de 44 e 49 anos, foram detidas em Barcelona acusadas de desviar dinheiro de idosa de 85 anos durante três anos Internacional|Do R7 29/07/2025 - 14h51 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h51 ) twitter

Suspeitas foram presas na última quarta-feira (23) Reprodução/X/@mossos

Duas irmãs, de 44 e 49 anos, foram presas em Barcelona, na Espanha, acusadas de roubar 524 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) de uma idosa de 85 anos de quem cuidavam.

As mulheres, que trabalhavam como cuidadoras desde 2019, foram detidas pela polícia da Catalunha, conhecida como Mossos d’Esquadra, na última quarta-feira (23), mas o caso só foi divulgado à imprensa nesta terça (29).

A fraude, que ocorreu ao longo de três anos, veio à tona em junho, quando a idosa, com saúde fragilizada, foi a um banco verificar o saldo de suas contas e descobriu que elas estavam praticamente zeradas.

A partir daí, a polícia iniciou uma investigação, que revelou como as irmãs se aproveitaram da confiança da vítima para desviar o dinheiro.

De acordo com a polícia catalã, as irmãs construíram uma relação próxima com a idosa nos primeiros anos de trabalho. Em 2022, uma delas conseguiu uma procuração que lhe dava amplos poderes, permitindo realizar transações bancárias ilimitadas, acessar cartões e contas a qualquer momento e até assinar documentos públicos e privados em nome da vítima.

Com esse acesso, as cuidadoras transferiram gradualmente o dinheiro para suas próprias contas. Segundo os Mossos d’Esquadra, a maior parte dos 524 mil euros foi enviada para o exterior, mas parte do valor também foi usada para despesas pessoais, incluindo a compra de itens de luxo e até o pagamento de cirurgias estéticas, avaliadas em cerca de 50 mil euros.

Para monitorar os movimentos da idosa, as irmãs instalaram câmeras de segurança na casa da vítima, o que, de acordo com as autoridades, era um traço do controle que as suspeitas exerciam sobre ela.

Detenim dues cuidadores per estafar 524.000 € a una dona de 85 anys



Es van guanyar la confiança de la víctima durant cinc anys i extreien els diners per enviar-los a l'estranger. També s'haurien fet operacions estètiques valorades en 50.000 euros pic.twitter.com/fW6Vr5RG1u — Mossos (@mossos) July 29, 2025

Investigação

A operação policial que resultou na prisão das irmãs ocorreu no distrito de Horta-Guinardó, em Barcelona. Na última quarta, os agentes da Mossos d’Esquadra revistaram a residência das suspeitas e encontraram evidências importantes para o caso.

As duas mulheres, que não possuem antecedentes criminais, foram levadas a julgamento dois dias após a prisão, na sexta (25), segundo a imprensa espanhola. Elas respondem por crimes de peculato (apropriação indébita de fundos) e falsificação de documentos.

