Israel vê ‘ponto de virada’ após ataque dos EUA ao Irã e diz que operações continuam Com apoio de Washington, ofensiva segue com novos alvos e promessa de intensificação, diz general israelense Internacional|Do R7, em Brasília 22/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 22/06/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além do ataque dos EUA, Israel conseguiu recuperar os cadáveres de três cidadãos: Shay, Yonatan e Ofra Forças de Defesa de Israel/Divulgação

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, afirmou neste domingo (22) que o conflito entrou em uma nova fase após o bombardeio norte-americano contra estruturas nucleares no Irã.

A ofensiva, classificada como “precisa e letal”, contou com ação coordenada entre Tel Aviv e Washington.

Zamir ressaltou a importância da parceria com os Estados Unidos, citando a cooperação com o general John Daniel Kaine, chefe do Estado-Maior Conjunto, e com o comandante do Comando Central (Centcom), general Michael Kurilla.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Essa coordenação militar representa um ativo estratégico para Israel”, disse. Apesar dos avanços, o comandante indicou que o plano ainda está em andamento.

‌



“Há alvos pendentes e metas a cumprir. Estamos aumentando o ritmo e prontos para continuar pelo tempo necessário.”

Recuperação de corpos israelenses

Em operação paralela, forças da IDF e do serviço de inteligência Shin Bet recuperaram os corpos de três reféns em Gaza: Ofra Keidar, Jonathan Samerano e o sargento Shay Levinson.

‌



Zamir reafirmou o compromisso com a libertação de todos os sequestrados. “Essa missão permanece central para as Forças de Defesa.”

Ele também condenou os ataques com foguetes contra comunidades israelenses e enviou um recado direto: “Quem nos desafiar enfrentará consequências. A segurança da população não será negociada.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp