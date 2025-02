‘Isso é muito louco’: Com Trump, JD Vance visita o Salão Oval pela primeira vez Aos 40 anos, Vance é o terceiro vice-presidente mais novo da história dos EUA Internacional|Do R7 22/01/2025 - 20h15 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aos 40 anos, Vance chegou à vice-presidência após três anos de experiência na política, quando foi eleito senador por Ohio em 2022 Reprodução/Record News

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, visitou o Salão Oval pela primeira vez após assumir o cargo acompanhado do presidente Donald Trump e do presidente da Câmara, Mike Johnson. A entrada no gabinete presidencial foi registrada em vídeo, que captou sua reação no momento.

O vídeo foi compartilhado por Johnson na rede social X, antigo Twitter. O líder congressista destacou a trajetória de Vance. “Somente na América, um jovem trabalhador dos Apalaches pode sair de circunstâncias humildes para entrar no Oval pela primeira vez como vice-presidente dos Estados Unidos.”

As we gathered for our meeting at the White House yesterday, JD Vance mentioned to us that he had never before visited the Oval Office. I told him and President Trump that I HAD to capture the moment on video. Only in America can a hardworking young man from Appalachia rise from… pic.twitter.com/H4aHOyyfVt — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 22, 2025

Antes de entrar no escritório, Donald Trump perguntou a Vance se ele gostaria de conhecer o local de despacho do poder executivo norte-americano. O vice-presidente respondeu “apenas depois de você.”

Quando entrou no salão, Vance imediatamente ficou sem palavras e impressionado ao ver o escritório onde gerações de presidentes dos EUA tomaram algumas das decisões mais importantes do país.

‌



“Isso é muito louco. Nunca estive nesta sala, é incrível”, disse.

Aos 40 anos, Vance chegou à vice-presidência após três anos de experiência na política, quando foi eleito senador por Ohio em 2022 com 53% dos votos.

‌



Ex-oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, Vance serviu no Iraque antes de se formar em Ciência Política e Filosofia pela Universidade Estadual de Ohio e em Direito pela Universidade Yale, onde se destacou como editor do The Yale Law Journal.

Vance ganhou notoriedade por sua autobiografia Hillbilly Elegy (Era uma vez um sonho), que descreve sua infância em meio à pobreza e ao vício em drogas em uma comunidade operária no Cinturão da Ferrugem. O livro, que virou filme da Netflix em 2020, projetou Vance como uma voz influente na classe operária americana.

‌



Apesar de seu passado crítico ao trumpismo, quando chegou a comparar Donald Trump a Hitler e a descrever o movimento como “ópio das massas”, Vance mudou radicalmente sua postura em 2018, se tornando um de seus defensores mais leais. Esse realinhamento culminou em sua escolha como vice-presidente em julho de 2024, vista como uma estratégia para consolidar a base conservadora e atrair eleitores mais jovens.

Mudanças no Salão Oval

Donald Trump fez uma série de mudanças no escritório, incluindo a reinstalação de um botão que usava para pedir Coca-Cola Diet durante seu primeiro mandato. A informação é do Wall Street Journal, que teve acesso exclusivo na segunda-feira (20) ao local.

O conhecido botão “diet coke”, removido pelo ex-presidente Joe Biden em 2021, estava escondido em uma caixa de madeira sobre a mesa do presidente, conhecida como Resolute desk. Quando pressionado, o dispositivo avisa aos mordomos da Casa Branca que Trump quer uma de suas bebidas preferidas.

Outras mudanças foram realizadas no escritório para atender as preferências do presidente recém-empossado. As alterações incluem a substituição do tapete azul por outro de cor mais neutra e uma nova pintura de Andrew Jackson, 7º presidente dos EUA, que esteve à frente do país entre 1829 a 1837. O estadista era um militar reformado e um mercador de escravos.

As mudanças no Salão Oval também se estenderam aos itens sobre a mesa de centro. Enquanto Biden preferia manter biscoitos de chocolate como destaque, a do atual presidente exibia um buquê de flores e um peso de papel dourado com o nome “Trump” gravado. Além disso, as bandeiras militares, que haviam sido removidas pelo democrata, retornaram ao espaço.