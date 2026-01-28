Japão pede a pescadores que evitem ilhas disputadas com a China Territórios são ponto de tensão entre as duas potências asiáticas há muito tempo

O Japão pediu que pescadores evitem ilhas disputadas para evitar conflito com a China. O pedido não é oficial e foi feito de forma discreta por Tóquio para quatro pessoas, para não aumentar um choque diplomático com Pequim.

Segundo um dos pescadores notificados, a pressão para ficar longe das ilhas da região veio da ministra das Finanças, em uma reunião feita em dezembro. Os pedidos sinalizam uma mudança abrupta, já que o governo japonês aceitou esse tipo de viagem durante anos.

As ilhas, administradas pelo Japão, mas também reivindicadas pela China, há muito tempo são um ponto de tensão nas relações entre as duas potências asiáticas. Os laços se deterioraram desde que a líder japonesa Sanae Takaichi irritou a China em novembro de 2025, ao comentar como Tóquio poderia responder a um ataque chinês a Taiwan.

O gabinete da primeira-ministra e o Ministério das Relações Exteriores do Japão se recusaram a responder a perguntas sobre os pedidos feitos aos pescadores. Apesar de relatarem os alertas, o pescador e apoiadores nacionalistas disseram estar determinados a não deixar que a pesca ao redor das ilhas entre em declínio, sob a justificativa de que a atividade ajuda a demonstrar o controle do Japão sobre elas.

