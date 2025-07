Jardineiros se demitem por duras de Rei Charles 3º sobre ‘tamanho dos pêssegos’ e ‘tom das rosas’ Família Real perdeu 11 dos 12 funcionários que cuidam dos jardins de Highgrove, que se queixam do tratamento e dos baixos salários Internacional|Amanda Gdikian*, do R7 20/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 20/07/2025 - 16h42 ) twitter

Os funcionários da Família Real responsáveis pelos jardins de Highgrove, que pertencem ao Rei Charles 3º, pediram demissão após exigências do monarca e baixos salários. Os jardineiros classificaram as condições de trabalho na residência como “inadequadas”.

O jornal britânico The Times investiga o tratamento dados aos membros da equipe do rei. Um artigo publicado pelo veículo explora as reivindicações de ex-funcionários reais.

Segundo o diário britânico, o Rei Charles 3º “permaneceu envolvido no nível mais minucioso, supervisionando tudo, desde o tamanho dos pêssegos até o tom das rosas”.

O monarca apresenta as opiniões para a equipe, “enviando notas em tinta vermelha grossa”, com relatórios descritos pelo texto como “surpreendentemente específicos”, “emocionais” e “exigentes”.

O monarca utiliza os relatórios para demonstrar insatisfação com qualquer erro encontrado no jardim. Segundo a investigação, Charles “perdeu 11 dos 12 funcionários do jardim desde 2022, incluindo dois ‘jardineiros-chefes’, em menos de um ano”.

Rei Charles 3º perdeu 11 funcionários de Highgrove desde 2022, aponta veículo britânico Reprodução/Instagram @theroyalfamily

Um gerente comunicou os pedidos dos funcionários ao rei, entre os quais estão reclamações de condições de trabalho e pagamentos tão baixos quanto um salário mínimo, segundo o The Times.

Um dos empregados afirmou também que “tem desenvolvido problemas físicos de saúde ao tentar se equiparar à equipe, e também que o time sofre com uma moral baixa”.

*Sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7

