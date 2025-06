Rei Charles 3º diz estar 'chocado' com tragédia na Índia e presta homenagem aos socorristas

Em nota oficial, rei Charles 3º afirmou que ele e a esposa, a rainha Camilla, ficaram “profundamente chocados” com a queda de avião ocorrida na Índia nesta quinta-feira (12). O voo, que tinha como destino a Inglaterra , transportava 242 pessoas — aproximadamento 50 eram britânicos.



“Nossas orações especiais e a mais profunda solidariedade estão com as famílias e amigos de todos os afetados por esse incidente trágico e terrível em tantas nações. Gostaria de prestar uma homenagem especial aos esforços heroicos do serviço de emergência e a todos que prestaram ajuda e apoio neste momento tão doloroso e traumático”, disse o monarca.



Já o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney , declarou estar devastado com a tragédia. Um cidadão canadense estava a bordo da aeronave. Segundo o líder, ele está recebendo atualizações regulares sobre o caso.