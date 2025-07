Jovem morre após dar um mortal para trás para comemorar ‘nova vida’ com a namorada Australiano tinha acabado de se mudar e foi encontrado desacordado por amigo com quem dividia apartamento Internacional|Do R7 03/07/2025 - 14h09 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sonny Blundell sofreu múltiplos AVCs enquanto esteve internado GoFundMe

Um jovem australiano morreu após sofrer um grave acidente ao tentar dar um mortal para trás.

Sonny Blundell, de 18 anos, havia acabado de se mudar para Gold Coast, em Queensland, na Austrália, e comemorava o início de uma “nova vida” com a namorada quando ocorreu o incidente, no dia 24 de junho.

Segundo a imprensa australiana, Blundell foi encontrado inconsciente na sala de estar por um colega de apartamento. O jovem, que celebrava a mudança com amigos, tentou executar um mortal para trás, mas bateu a cabeça no chão. Mesmo sentindo dores, ele foi dormir. Ao acordar, relatou mais desconforto, foi ao banheiro vomitar e perdeu a consciência em seguida.

‌



Mitchell Bullard foi quem encontrou Blundell desacordado pela manhã. O adolescente foi levado com urgência para o Hospital de Queensland, onde foi colocado em coma induzido na UTI e passou por uma cirurgia cerebral. Nos primeiros momentos, a família criou uma página no GoFundMe relatando a gravidade do quadro, incluindo múltiplos AVCs e um sangramento que exigiu a inserção de um dreno cerebral.

‌



Apesar dos esforços médicos, Blundell não resistiu. Sua morte foi confirmada pela irmã, Izabella Cromack-hay, em comunicado publicado no dia 30 de junho. Ela descreveu o momento como de “descrença e profunda dor” para toda a família. Os fundos arrecadados na campanha on-line agora serão destinados para o translado do corpo e despesas do funeral.

‌



Nas redes sociais, Izabella destacou que Blundell havia realizado um sonho ao se mudar para Queensland, considerando a mudança seu maior feito pessoal. Ela relatou que o irmão vinha se dedicando intensamente ao trabalho de concretagem e buscando construir uma nova trajetória, ao lado da namorada.

A irmã contou também que Blundell havia feito uma chamada de vídeo com ela no próprio dia do acidente, para compartilhar a alegria pelo novo começo.

Depois do acidente, a família permanece em Queensland, lidando com os trâmites necessários para levar o corpo de Blundell de volta à cidade natal do jovem. “Estamos tentando nos organizar da melhor forma possível neste momento horrível”, declarou Izabella.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp