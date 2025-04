'Manusear fogos de artifício é sempre um risco', alerta médico

Fernando Penteado, cirurgião de mão e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, analisou os riscos do uso de fogos de artifício neste final de ano ao Jornal da Record News . O médico destacou que apenas pessoas com experiência no manuseio desses artefatos devem manipulá-los, visto que podem causar ferimentos graves. Ele também ressaltou a importância de seguir as instruções fornecidas pelo fabricante.