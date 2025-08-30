Juíza federal bloqueia esforço de Trump para ampliar deportações rápidas de migrantes nos EUA Presidente estabeleceu a meta de realizar 1 milhão de deportações por ano em seu segundo mandato Internacional|Do Estadão Conteúdo 30/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma juíza federal bloqueou temporariamente a administração Trump de expandir deportações rápidas de migrantes sem documentos.

Trump planejava um milhão de deportações por ano caso fosse reeleito, usando remoções aceleradas.

A juíza Jia Cobb ressaltou que o processo pode violar os direitos de devido processo dos migrantes internos.

O governo foi acusado de exceder sua autoridade ao aplicar a remoção acelerada a um grande número de imigrantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump estabeleceu a meta de realizar um milhão de deportações por ano White House/Daniel Torok

Uma juíza federal bloqueou na sexta-feira (29), temporariamente, a administração do presidente Donald Trump de executar deportações rápidas de migrantes detidos no interior dos Estados Unidos sem documentos.

A medida é um revés para os esforços da administração republicana de expandir o uso do estatuto federal de remoção acelerada para deportar rapidamente alguns migrantes ilegais no país, sem que eles passem pela Justiça.

Trump prometeu organizar uma operação massiva de deportação durante sua campanha de 2024 caso os eleitores o reconduzissem à Casa Branca. E ele estabeleceu a meta de realizar 1 milhão de deportações por ano em seu segundo mandato.

Mas a juíza distrital dos EUA em Washington, D.C., Jia Cobb, sugeriu que o uso ampliado da remoção acelerada de migrantes pela administração Trump está pisoteando os direitos de devido processo dos indivíduos.

‌



“Na defesa desse processo insuficiente, o governo usa um argumento surpreendente: ‘Imigrantes que entraram no país ilegalmente não têm direito a nenhum processo sob a Quinta Emenda, mas devem aceitar qualquer graça que o Congresso lhes conceda’”, escreveu Cobb em uma opinião de 48 páginas emitida na noite de sexta-feira.

“Se isso fosse correto, não apenas os não cidadãos, mas todos estariam em risco”, acrescentou.

‌



Reações

O Departamento de Segurança Interna anunciou, em janeiro, pouco depois de Trump assumir o cargo, que estava expandindo o uso da remoção acelerada, a deportação rápida de migrantes ilegais que estão nos EUA há menos de dois anos.

O esforço desencadeou ações judiciais pela União Americana pelas Liberdades Civis e grupos de direitos dos imigrantes.

‌



Antes do impulso da administração Trump para expandir tais deportações rápidas, a remoção acelerada só era usada para migrantes que foram interceptados a até 160 quilômetros da fronteira e que estavam nos EUA por menos de 14 dias.

Cobb, uma indicada do ex-presidente Joe Biden, não questionou a constitucionalidade do estatuto de remoção acelerada nem sua aplicação na fronteira.

Ela apenas sustenta que, “ao aplicar a lei a um enorme grupo de pessoas que vivem no interior do país e que anteriormente não foram sujeitas à remoção acelerada, o governo deve garantir a elas o devido processo legal”.

Ela acrescentou que “priorizar a velocidade acima de tudo inevitavelmente levará o governo a remover pessoas erroneamente por meio desse processo truncado.”

Deportações aceleradas

Cobb concordou, no início deste mês, em bloquear temporariamente os esforços da administração Trump para expandir as deportações rápidas de imigrantes que entraram legalmente nos EUA sob um processo conhecido como liberdade condicional humanitária — uma decisão que pode beneficiar centenas de milhares de pessoas.

Nesse caso, a juíza disse que o Departamento de Segurança Interna excedeu sua autoridade estatutária ao tentar expandir a remoção acelerada para muitos imigrantes.

Desde maio, oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA têm se posicionado nos corredores para prender pessoas depois que juízes aceitam pedidos do governo para desistir de casos de deportação. Após as prisões, o governo renova os processos de deportação, mas sob autoridade de via rápida.

Embora as deportações aceleradas possam ser suspensas mediante o pedido de asilo, as pessoas podem não estar cientes desse direito. E, mesmo que estejam, podem ser rapidamente removidas se falharem em uma triagem inicial.

Perguntas e respostas

Qual foi a decisão da juíza federal em relação às deportações rápidas de migrantes nos EUA?

Uma juíza federal bloqueou temporariamente a administração Trump de executar deportações rápidas de migrantes sem documentos detidos nos Estados Unidos.

Qual é o objetivo da administração Trump em relação às deportações?

O presidente Donald Trump estabeleceu a meta de realizar um milhão de deportações por ano em seu segundo mandato, prometendo organizar uma operação massiva de deportação durante sua campanha de 2024.

O que a juíza Jia Cobb argumentou sobre a remoção acelerada de migrantes?

A juíza sugeriu que o uso ampliado da remoção acelerada pela administração Trump está violando os direitos de devido processo dos indivíduos. Ela afirmou que o governo deve garantir o devido processo legal ao aplicar a lei a um grande grupo de pessoas que vivem no interior do país.

