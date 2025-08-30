Trump chama tribunal de ‘partidário’ e promete defender tarifas na Suprema Corte Tribunal de apelações dos Estados Unidos considerou tarifas de Trump ilegais, mas manteve cobrança temporariamente Internacional|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 21h35 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump criticou decisão de tribunal que considerou suas tarifas ilegais, chamando-o de "altamente partidário".

Ainda assim, as tarifas permanecem em vigor temporariamente enquanto o governo recorre à Suprema Corte.

Trump defende tarifas como proteção à economia americana contra práticas desleais de comércio internacional.

Decisão judicial ressalta que apenas o Congresso tem autoridade para criar impostos e tarifas, e não o presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarifas impostas por Trump a outros países do mundo são ilegais, segundo tribunal Daniel Torok/Official White House Photo - 18.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a decisão de um tribunal federal de apelações que considerou ilegais as tarifas impostas por ele a outros países. Pelas redes sociais, Trump chamou o tribunal de “altamente partidário” e disse que a retirada dessas tarifas seria um “desastre total” para o país.

Apesar de ter classificado as taxas aplicadas por Trump como ilegais, o tribunal optou por não derrubar as tarifas imediatamente para permitir que o governo recorra à Suprema Corte. Dessa forma, os impostos seguem valendo de forma temporária.

“Todas as tarifas ainda estão em vigor. Hoje, um Tribunal de Apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos vencerão no final”, afirmou.

Para Trump, as tarifas foram fundamentais para proteger a economia americana de práticas desleais de comércio internacional. Ele alegou que outros países — “amigos ou inimigos” — impõem barreiras comerciais e tarifas contra os Estados Unidos, prejudicando agricultores, fabricantes e trabalhadores.

‌



“Se essas tarifas algum dia fossem removidas, isso nos tornaria financeiramente fracos”, declarou.

O republicano também associou a medida à defesa dos trabalhadores americanos, citando o feriado do Dia do Trabalho, que nos EUA é comemorado na primeira segunda-feira de setembro.

‌



“As tarifas são a melhor ferramenta para ajudar nossos trabalhadores e apoiar empresas que produzem excelentes produtos Made in America”, escreveu.

Trump ainda atacou governos anteriores, que segundo ele permitiram que outros países se beneficiassem de tarifas contra os Estados Unidos por meio de políticos “insensatos”.

‌



Ele disse esperar que a Suprema Corte reverta a decisão e mantenha sua política tarifária: “Com a ajuda da Suprema Corte, usaremos esses recursos em benefício da nossa nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente”.

Trump criticou decisão de tribunal Reprodução/TruthSocial/@realDonaldTrump

O que decidiu o tribunal de apelação

Segundo a decisão do tribunal de apelações, Trump não tem autoridade legal para criar, por conta própria, uma barreira tarifária tão ampla contra produtos importados.

Ele se baseou em uma lei que trata de emergências nacionais (a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional – IEEPA), mas os juízes concluíram que essa lei não permite a aplicação de tarifas dessa forma.

O tribunal destacou que a IEEPA dá ao presidente poderes para bloquear ou restringir importações em situações de emergência, mas não menciona explicitamente a cobrança de tarifas ou impostos.

Na avaliação do tribunal, “regular a importação” não é o mesmo que “cobrar taxas”, e a Constituição americana deixa claro que o poder de criar impostos e tarifas pertence ao Congresso.

A corte de apelações concordou com uma decisão anterior de um tribunal especializado em comércio de que as ordens de Trump que aplicaram os impostos são “inválidas por serem contrárias à lei”.

Outro ponto levantado é que as medidas de Trump tiveram impacto gigantesco na economia americana, estimado em até US$ 3,3 trilhões, afetando cerca de 14% do PIB dos EUA. Para os juízes, decisões de tamanho impacto econômico e político precisam de autorização clara do Congresso, o que não aconteceu nesse caso.

Ainda assim, o tribunal não derrubou as tarifas imediatamente. Isso foi feito para permitir que o governo recorra à Suprema Corte.

Além disso, os juízes devolveram o caso ao tribunal especializado em comércio que avaliou o processo anteriormente, que vai analisar se a suspensão das tarifas deve valer para todos os importadores ou apenas para as empresas que entraram com a ação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual foi a reação de Donald Trump à decisão do tribunal sobre as tarifas? Donald Trump criticou a decisão de um tribunal federal de apelações que considerou ilegais as tarifas que ele impôs a outros países. Ele chamou o tribunal de "altamente partidário" e afirmou que a retirada dessas tarifas seria um "desastre total" para os Estados Unidos. O que o tribunal decidiu sobre as tarifas de Trump? Embora o tribunal tenha classificado as tarifas como ilegais, decidiu não derrubá-las imediatamente, permitindo que o governo recorra à Suprema Corte. Assim, as tarifas permanecem em vigor temporariamente. Como Trump defende as tarifas impostas? Trump argumenta que as tarifas são essenciais para proteger a economia americana de práticas desleais de comércio internacional. Ele afirmou que outros países impõem barreiras comerciais que prejudicam agricultores, fabricantes e trabalhadores nos EUA. Qual é a posição de Trump sobre a remoção das tarifas? Trump acredita que a remoção das tarifas tornaria os Estados Unidos financeiramente fracos e defende que elas são a melhor ferramenta para ajudar os trabalhadores americanos e apoiar empresas que produzem produtos "Made in America". O que Trump disse sobre governos anteriores e suas políticas tarifárias? Trump criticou administrações anteriores, alegando que permitiram que outros países se beneficiassem de tarifas contra os EUA por meio de políticas "insensatas". Ele espera que a Suprema Corte reverta a decisão do tribunal e mantenha sua política tarifária. Qual foi a conclusão do tribunal sobre a autoridade de Trump para impor tarifas? O tribunal de apelações concluiu que Trump não tem autoridade legal para criar uma barreira tarifária ampla contra produtos importados. A decisão se baseou na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), que não permite a aplicação de tarifas dessa forma. Qual foi o impacto econômico das tarifas de Trump segundo o tribunal? As medidas de Trump tiveram um impacto significativo na economia americana, estimado em até US$ 3,3 trilhões, afetando cerca de 14% do PIB dos EUA. O tribunal destacou que decisões com tal impacto precisam de autorização clara do Congresso, o que não ocorreu neste caso. O que acontecerá com o caso após a decisão do tribunal? O tribunal não derrubou as tarifas imediatamente para permitir que o governo recorra à Suprema Corte. Além disso, o caso foi devolvido ao tribunal especializado em comércio para avaliar se a suspensão das tarifas deve ser aplicada a todos os importadores ou apenas às empresas que entraram com a ação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp