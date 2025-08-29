Maduro aparece de farda militar em meio à crise com os Estados Unidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , surgiu em um vídeo vestido de farda militar à frente de algumas tropas venezuelanas durante uma visita aos soldados.



Após as últimas ações norte-americanas, com a movimentação de navios de guerra, aviões e um submarino, perto da costa venezuelana, Maduro se manifestou, alegando “defender a paz e a soberania nacional” contra a “guerra psicológica". Ele afirmou ainda que a Colômbia se juntou ao país para reforçar a segurança nas fronteiras.



A tensão entre Estados Unidos e Venezuela tem se intensificado, mas, segundo o governo norte-americano, o cerco realizado tem o objetivo de combater os cartéis de drogas da região.