Moraes determina revista em área externa e em veículos que deixarem a casa de Bolsonaro Vistorias, que deverão ser documentadas, são para ‘fins de incremento nas atividades de monitoramento’ Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/08/2025 - 08h56 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes ordenou revista em veículos saindo da casa de Jair Bolsonaro.

As vistorias visam aprimorar o monitoramento da situação do ex-presidente.

A Procuradoria-Geral da República contestou a necessidade de policiais na residência, sugerindo monitoramento externo.

A Polícia Federal alertou que o monitoramento eletrônico poderia não ser suficiente para evitar uma fuga. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Decisão foi divulgada neste sábado Rosinei Coutinho/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou neste sábado (30) a revista em todos os veículos que saírem da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro , que cumpre prisão domiciliar em Brasília. As vistorias, que deverão ser documentadas, são para “fins de incremento nas atividades de monitoramento” e para evitar a fuga de Bolsonaro, aponta Moraes.

De acordo com a decisão de Moraes, também deverá ser feito um monitoramento presencial na área externa da residência.

“A efetividade do monitoramento integral do réu Jair Messias Bolsonaro, determinado em decisão anterior, exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga”, diz o documento.

A decisão ocorre depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar contra a presença contínua de policiais dentro da casa do ex-presidente. Apesar de reconhecer que existam precações contra fugas, a PGR avaliou que não há justificativa para medidas mais gravosas do que a atual custódia domiciliar.

‌



Porém, o procurador-geral, Paulo Gonet, defendeu o reforço do monitoramento das adjacências da residência, como a rua e a saída do condomínio, mas sem a instalação permanente de agentes no interior da casa.

No início da semana, a PF (Polícia Federal) pediu a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro devido ao risco de fuga do ex-presidente.

‌



Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o monitoramento eletrônico por tornozeleira não seria suficiente para conter uma tentativa de fuga. Isso porque, segundo ele, o equipamento depende de sinal de telefonia para enviar alertas em tempo real. Em caso de falha no sistema ou de interferências deliberadas, o aviso de violação só chegaria às autoridades após o restabelecimento da conexão, tempo suficiente para que Bolsonaro tentasse escapar caso queira fazer isso, destacou Rodrigues.

Perguntas e respostas

Qual foi a determinação do ministro Alexandre de Moraes em relação à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro?

‌



O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a revista em todos os veículos que saírem da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. As vistorias devem ser documentadas e têm como objetivo o “incremento nas atividades de monitoramento”.

O que mais foi decidido por Moraes além da revista nos veículos?

Moraes também ordenou que haja um monitoramento presencial na área externa da residência do ex-presidente.

Qual foi a posição da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a presença de policiais na casa de Bolsonaro?

A PGR manifestou-se contra a presença contínua de policiais dentro da casa de Bolsonaro, afirmando que, embora existam precauções contra fugas, não há justificativa para medidas mais severas do que a custódia domiciliar atual.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp