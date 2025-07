Kim Jong-un, obcecado em secar, quer testar caneta emagrecedora em civis antes das aplicações Ditador da Coreia do Norte estaria em busca de medicamentos para perder peso e planeja usar cidadãos como cobaias, segundo jornal Internacional|Do R7 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 ) twitter

Kim Jong-un estaria enfrentando problemas com a balança, segundo jornal britânico Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Acima do peso e enfrentando problemas de saúde, Kim Jong-un está determinado a emagrecer. Segundo a imprensa britânica, o ditador da Coreia do Norte quer importar canetas emagrecedoras, famoso por ajudar na perda de peso, e já teria ordenado que o medicamento seja testado em civis com o mesmo “biotipo” que ele, para ver se é seguro antes de usar.

Após um breve período de emagrecimento em 2021, o ditador da Coreia do Norte teria recuperado boa parte do peso e agora estaria pesando cerca de 127 kg. De acordo com fontes ligadas à inteligência sul-coreana, Kim sofre de hipertensão, diabete e até gota, e anda obcecado por medicamentos que prometem rápida perda de peso.

Segundo o jornal britânico The Sun, ele estaria disposto a pagar o que for necessário para conseguir ampolas do remédio originalmente usado no tratamento de diabete tipo 2, mas que ganhou fama no mundo todo como “injeção do emagrecimento”. A preocupação com os efeitos colaterais, no entanto, fez o líder comunista tomar uma decisão polêmica: testar a substância em civis norte-coreanos que tenham o mesmo tipo físico que ele.

Essa prática de usar “cobaias humanas” não é nova no regime. Relatos históricos indicam que o pai de Kim, o ex-ditador Kim Jong-il, já recorria ao mesmo tipo de teste com subordinados próximos. Se desse tudo certo, aí, sim, tomava os medicamentos. Agora, a história parece se repetir.

A escolha pelo Ozempic também não é por acaso. O remédio se tornou um verdadeiro fenômeno entre famosos, influenciadores e até bilionários, por sua eficácia em reduzir o apetite e ajudar na queima de gordura. Mas o uso sem acompanhamento médico pode causar efeitos colaterais graves, como pancreatite e problemas intestinais.

Ainda não se sabe quantas pessoas participarão dos testes na Coreia do Norte, nem se Kim Jong-un já iniciou o tratamento. O que se sabe é que, no país mais fechado do mundo, ninguém manda mais do que a balança, e o ditador está disposto a tudo para vencê-la.

