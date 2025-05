Kim Jong-un cita ‘ato criminoso’ e censura funcionários após acidente com destróier Líder da Coreia do Norte classificou incidente com navio de guerra como “irresponsabilidade” e prometeu punir responsáveis Internacional|Do R7 22/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h30 ) twitter

Kim Jong-un supervisiona lançamento de mísseis de cruzeiro, em março de 2025 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teve uma forte reação ao acidente que comprometeu o lançamento de um destróier da Marinha do país na quarta-feira (21), segundo a KCNA, a agência estatal de notícias norte-coreana.

Durante a cerimônia de lançamento, a rampa traseira do navio se soltou e encalhou, esmagando partes da estrutura inferior da embarcação. Como resultado, o destróier, que possui 5.000 toneladas, perdeu o equilíbrio e não conseguiu deixar o estaleiro. Não há relatos sobre feridos.

Kim, que acompanhava a operação, classificou o episódio como um “ato criminoso” causado por “negligência absoluta, irresponsabilidade e empirismo anticientífico”. Ele afirmou que o acidente “abalou a dignidade e o orgulho do país” e que tal falha “não pode ser tolerada”.

O líder ainda advertiu autoridades de diversos órgãos, incluindo o Departamento da Indústria Bélica, institutos científicos e o estaleiro responsável, prometendo responsabilizar os culpados durante a reunião plenária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, marcada para junho.

‌



Kim Jong-un também ordenou a restauração imediata do navio, destacando que o reparo não é apenas uma questão técnica, mas também política, diretamente ligada à “autoridade do Estado”.

Ele exigiu que o destróier esteja completamente restaurado antes da reunião partidária, enfatizando que o trabalho deve refletir “a ardente lealdade patriótica” dos trabalhadores dos estaleiros.

‌



A embarcação, descrita pela imprensa estatal como um destróier de 5.000 toneladas, é projetada para escoltar navios maiores, como porta-aviões, e possui capacidade para operações de defesa e ataque.

