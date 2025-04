Coreia do Norte ordena que escolas criem mais coelhos para alimentar o Exército Desde os anos 1970, escolas e fazendas são obrigadas a criar coelhos como parte de um esforço estatal para combater a fome Internacional|Do R7 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

Escolas foram instruídas a fornecer 300 coelhos reprodutores cada até o fim da semana Reprodução/Reddit

O regime da Coreia do Norte determinou que escolas em todo o país aumentem a criação de coelhos para fornecer carne e peles ao Exército. A ordem foi acompanhada de inspeções e ameaça de punições a quem não cumprir as metas estabelecidas.

A medida, revelada pela Radio Free Asia, foi imposta às vésperas do 93º aniversário da fundação das Forças Armadas norte-coreanas. Instrutores ligados à liga juvenil, uma organização política que atua na doutrinação de jovens, foram encarregados de supervisionar as criações nas escolas e garantir que cada unidade atinja a meta mínima de mil coelhos.

Segundo fontes na província de Pyongan do Sul, os instrutores que não cumprirem a meta estão sendo advertidos ou afastados dos cargos. Parte dos coelhos será enviada diretamente a unidades militares como forma de “apoio logístico”.

Embora o regime incentive há décadas a criação de animais de pequeno porte como alternativa à escassez de alimentos, esta é a primeira vez que escolas passam por inspeções formais.

Na província de Hamgyong do Sul, por exemplo, todas as escolas do condado de Gowon foram instruídas a fornecer 300 coelhos reprodutores cada até o fim da semana. Para alimentar os animais, estudantes adolescentes são obrigados a recolher grama nos campos, já que a coleta em áreas protegidas é proibida.

Desde os anos 1970, escolas e fazendas são obrigadas a criar coelhos como parte de um esforço estatal para combater a fome. A maior parte da produção é entregue ao governo, e muitos alunos nunca chegam a consumir a carne que ajudam a produzir. Há relatos de que parte dos coelhos acaba desviada por autoridades locais.

Em 2010, instituições de caridade enviaram coelhos gigantes à Coreia do Norte para ajudar na segurança alimentar, mas os animais desapareceram sem explicações, o que alimentou suspeitas de que tenham sido abatidos logo após a chegada.

Professores demonstram insatisfação com a medida. “As escolas deveriam ser lugares para ensinar, não depósitos de suprimento militar”, disse um educador à Radio Free Asia, sob anonimato.

