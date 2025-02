Kim Jong-un ordena demolição de centro de reuniões para famílias separadas pela Guerra da Coreia A demolição da instalação em Mount Kumgang, ordenada por Kim Jong-un, agrava a crise humanitária entre as duas Coreias Internacional|Do R7 13/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h26 ) twitter

Kim Jong-un ordena demolição de centro de reuniões para famílias separadas REPRODUÇÃO/RECORD NEWS/16.10.2024

O regime de Kim Jong-un deu mais um passo na deterioração das relações intercoreanas ao iniciar a demolição de uma instalação no resort de Mount Kumgang, onde famílias separadas pela Guerra da Coreia se reencontravam.

O governo sul-coreano denunciou a destruição do local nesta quinta-feira (13), classificando-a como um “ato anti-humanitário” que ignora o sofrimento de milhares de pessoas que ainda esperam por um reencontro.

Seul pediu a interrupção imediata da ação e afirmou que tomará medidas legais, além de buscar uma resposta coordenada da comunidade internacional.

A demolição acontece em um momento de crescente hostilidade da Coreia do Norte, que nos últimos anos reforçou sua retórica agressiva contra o Sul, destruiu trechos de infraestrutura compartilhada e desfez acordos militares destinados a evitar confrontos na fronteira.

Embora o regime norte-coreano continue endurecendo sua postura contra Seul, há sinais de que o país pode estar abrindo exceções para visitantes estrangeiros.

A agência Koryo Tours, com sede em Pequim, anunciou nesta quinta-feira que passeios turísticos para a Coreia do Norte estão sendo retomados, com autorização para alguns funcionários entrarem na zona econômica especial de Rason.

A destruição do centro de reuniões de Mount Kumgang, no entanto, simboliza o desinteresse do regime em qualquer tipo de aproximação com o Sul.

