Kim Jong-un promete apoio invariável à Rússia na guerra contra a Ucrânia

Líder norte-coreano Kim Jong-un se encontra com Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, em Pyongyang, na sexta-feira (21) Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

O líder norte-coreano Kim Jong-un reafirmou o apoio “invariável” de seu regime à Rússia na guerra contra a Ucrânia durante um encontro com Sergei Shoigu, Secretário do Conselho de Segurança russo, na sexta-feira (21) em Pyongyang.

A informação foi divulgada no sábado (22) pela KCNA, a Agência Central de Notícias Coreana, que disse que as discussões com Shoigu foram classificadas por Kim como “importantes e úteis”.

Shoigu, que é ex-ministro da defesa, chegou à Coreia do Norte horas antes das negociações e apresentou ao líder norte-coreano uma “importante carta assinada” pelo presidente Vladimir Putin, embora os detalhes do documento não tenham sido revelados pela KCNA.

Durante a reunião, os dois lados conversaram sobre questões de segurança relacionadas aos interesses de ambos os países, além de assuntos regionais e globais. Segundo a KCNA, houve consenso entre as partes sobre os temas discutidos.

Kim Jong-un disse que é “a opção firme e a vontade resoluta” da Coreia do Norte continuar apoiando a Rússia na defesa de sua soberania nacional, integridade territorial e interesses de segurança.

A visita de Shoigu ocorre em um momento de especulações. Especialistas ouvidos pela agência de notícias sul-coreana Yonhap sugerem que o russo pode ter viajado ao país para explicar a posição de Moscou sobre um possível cessar-fogo na guerra na Ucrânia e discutir o que Pyongyang receberia em troca do envio de tropas norte-coreanas à Rússia .

No domingo (23), autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos iniciaram negociações na Arábia Saudita para fortalecer a segurança da infraestrutura ucraniana diante do conflito com a Rússia.

O encontro precedeu a reunião entre EUA e Rússia iniciada nesta segunda-feira (24), em uma nova etapa das negociações para um cessar-fogo parcial na guerra.

