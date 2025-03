Estados Unidos não consegue concessões nem dos russos, nem dos ucranianos, analisa especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o analista de relações internacionais Ricardo Cabral comenta a inércia americana diante da escalada do conflito no leste europeu. “O que está chamando atenção é a intensidade da violência dos ataques de ambos os lados, e a gente não tem notícias de que [os Estados Unidos] estejam pressionando para diminuir os ataques, limitá-los a alvos militares”, diz.



Ao menos cinco pessoas — entre elas, três adolescentes — ficaram feridas em um ataque aéreo da Rússia à cidade ucraniana de Odessa nesta quinta-feira (21). O bombardeio se deu em uma região de casas, e os incêndios atingiram um shopping, lojas e um prédio residencial.



Paralelamente, Kiev e Moscou se acusam mutuamente de um ataque contra a estação de medição de gás de Sudzha , na região russa de Kursk, que permitia o transporte de gás russo para a Europa pela Ucrânia. Veículos russos publicaram imagens da estação em chamas e culparam o exército ucraniano, mas as autoridades não fizeram nenhum anúncio oficial.