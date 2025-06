Ladrão rouba violino de R$ 1,1 milhão de músico da Orquestra Filarmônica de Londres em bar Instrumento do século 18 foi furtado em um pub no norte de Londres em fevereiro deste ano; polícia ainda faz buscas Internacional|Do R7 23/06/2025 - 11h31 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h31 ) twitter

Ladrão rouba violino de R$ 1,1 milhão de músico da Orquestra Filarmônica de Londres em bar

A polícia de Londres está em busca de um violino de 285 anos, avaliado em mais de £ 150 mil (cerca de R$ 1,1 milhão), que foi roubado de um músico da Orquestra Filarmônica de Londres em um bar no norte da capital britânica em fevereiro deste ano.

O instrumento, feito em Florença em 1740 por Lorenzo Carcassi, foi furtado na noite de 18 de fevereiro no The Marquess Tavern, em Islington. O proprietário do violino, David López Ibáñez, de 30 anos, relatou o roubo à Polícia Metropolitana na mesma noite.

Ibáñez, que jantava com um amigo no momento do incidente, disse à rede britânica BBC que sua “vida foi despedaçada” após o ocorrido, acrescentando que “seu coração parece que vai explodir”.

O violino, descrito pela polícia como “incrivelmente precioso” e de valor inestimável para o músico, havia sido generosamente emprestado a ele por um empresário alemão para apoiar sua carreira em grandes concertos com a Filarmônica, segundo o jornal britânico The Guardian.

A Polícia Metropolitana divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram um suspeito no bar no momento do roubo.

“Estamos trabalhando duro para tentar localizar o suspeito e estamos divulgando esta imagem do circuito interno de TV para ajudar a identificá-lo o mais rápido possível”, disse o policial Michael Collins ao jornal britânico The Sun.

O instrumento, segundo a polícia, é uma peça histórica e de grande valor sentimental para Ibáñez. “Por favor, ajude-nos a encontrar o responsável e a devolver o violino ao seu legítimo dono”, pediu Collins.

Polícia divulgou imagens de um suspeito no bar no momento do roubo Divulgação/Polícia Metropolitana de Londres

