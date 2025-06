Espetáculo imersivo em Londres questiona o que é verdade na era da desinformação

Um antigo depósito de jornais abandonado em Londres se transformou no cenário de um espetáculo imersivo que convida o público a refletir sobre a desinformação , um dos maiores dilemas da era digital.



Batizada de Storyhouse, a experiência leva os visitantes a um universo fictício em que quatro fundadores decidem arquivar toda a informação disponível na internet em um só local, na esperança de encontrar um “algoritmo da verdade”.



Criada por uma ex-executiva de televisão, a proposta é provocar reflexões sobre como funciona o compartilhamento de dados e o que se considera verdadeiro. Durante o trajeto, o público caminha por corredores e salas cenográficas, interage com atores e se depara com frases provocativas, como “Toda informação é sagrada. Será?”.



O cenário contém fios expostos, páginas de jornais e instalações visuais chamativas para reforçar o simbolismo da obra.