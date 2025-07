Londres: aeronave de pequeno porte cai nos arredores de aeroporto Até o momento, não há informações sobre vítimas Internacional|Do R7 13/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h58 ) twitter

A aeronave estava indo para a cidade de Lelystad, nos Países Baixos Reprodução/X - 13.07.2025

Um avião de pequeno porte caiu após decolar do aeroporto de Southend, localizado no condado Essex, cerca de 70 Km (quilômetros) de Londres, neste domingo (13).

De acordo com imagens feitas pela população local, uma nuvem de fumaça se criou no aeroporto. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A polícia local informou que foi notificada sobre uma colisão envolvendo um “avião de 12 metros” às 16h (12h em Brasília). Além disso, que os serviços de primeiros socorros e emergência estão no local.

A aeronave Beech B200 Super King Air se deslocava para a cidade de Lelystad, nos Países Baixos. Até o momento, não foi informado quantas pessoas estavam a bordo.

A corporação comunicou que continua trabalhando no local e pediu que o público evite ir ao local durante o período que deve durar “várias horas”.

Nas redes sociais, o deputado trabalhista do Reino Unido, David Burton-Sampson, lamentou o acidente e reiterou o pedido de distância do local.

“Estou ciente de um incidente no Aeroporto de Southend. Por favor, mantenham distância e permitam que os serviços de emergência façam seu trabalho.Meus pensamentos estão com todos os envolvidos”, escreveu.

