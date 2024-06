‘Lua de mel’ entre Putin e Kim Jong-un alonga guerras e ameaça o mundo com conflito nuclear Russo selou pacto de defesa mútua em caso de agressão com Coreia do Norte e enviou recado à Coreia do Sul, que afeta EUA e Europa

Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 21/06/2024 - 11h25 (Atualizado em 21/06/2024 - 11h54 )

