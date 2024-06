Com ‘mimos’ do ditador Kim Jong-un, Putin chega à Coreia do Norte para comprar armas e munições Presidente russo, que invadiu a Ucrânia em 2022, desembarcou em Pyongyang pela primeira vez em 24 anos na madrugada desta quarta

Internacional|Do R7 18/06/2024 - 15h50 (Atualizado em 18/06/2024 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share