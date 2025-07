Macron anuncia 6,5 bi de euros adicionais em gastos militares nos próximos 2 anos O presidente da França pediu esforços intensificados para proteger a Europa e apoiar a Ucrânia Internacional|Do Estadão Conteúdo 13/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 13/07/2025 - 17h50 ) twitter

A França está em perigo por causa da guerra da Rússia na Ucrânia bem como das guerras no Oriente Médio gouvernement français flickr - 28.03.2025

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou neste domingo (13) um aumento de 6,5 bilhões de euros (US$ 7,6 bilhões) em gastos militares nos próximos dois anos devido a novas ameaças sem precedentes, que vão desde a Rússia até a proliferação nuclear, terroristas e ataques cibernéticos.

Macron delineou os planos de gastos durante discurso em que pediu esforços intensificados para proteger a Europa e apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a invasão total da Rússia.

Ele afirmou que a França pretende gastar 64 bilhões de euros (US$ 74 8 bilhões) em despesas de defesa anuais em 2027, o último ano de seu segundo mandato. O montante representa o dobro dos 32 bilhões de euros em gastos anuais quando assumiu a presidência em 2017.

“Desde 1945, a liberdade nunca foi tão ameaçada, e nunca tão seriamente”, disse Macron em seu tradicional discurso às Forças Armadas na véspera do feriado nacional do Dia da Bastilha.

“Estamos vivenciando um retorno à realidade de uma ameaça nuclear e uma proliferação de grandes conflitos. Para ser livre neste mundo, precisamos ser temidos. Para ser temidos, precisamos ser poderosos”, afirmou.

Ele insistiu que a França pode encontrar recursos para gastar mais no setor militar, mesmo enquanto tenta reduzir as enormes dívidas nacionais.

Partidos conservadores e de extrema-direita apoiaram o aumento dos gastos com defesa, enquanto legendas de esquerda acusam o governo de sacrificar benefícios sociais arduamente conquistados em prol dos gastos militares.

A França está em perigo por causa da guerra da Rússia na Ucrânia bem como das guerras no Oriente Médio, e porque “os Estados Unidos adicionaram uma forma de incerteza”, argumentou Macron.

Outros perigos citados pelo líder francês foram campanhas de desinformação online por governos estrangeiros não especificados e operações de propaganda visando crianças, na “era das telas”.

Macron também ordenou que os principais responsáveis militares e de defesa da França iniciem um “diálogo estratégico” com parceiros europeus sobre o papel que o arsenal nuclear francês poderia desempenhar na proteção da Europa.

França e Reino Unido concordaram recentemente em cooperar em questões relacionadas ao arsenal nuclear. Seu discurso aconteceu às vésperas de o presidente dos EUA, Donald Trump, fazer um anúncio sobre a Rússia na segunda-feira, 14, e no momento em que chefe da Otan está rumo para Washington para dois dias de conversações.

Trump informou na semana passada planos para vender armamentos a aliados da Otan, que podem então ser repassados à Ucrânia, que tem lutado para repelir ataques aéreos russos.

O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, em entrevista publicada no domingo no La Tribune Dimanche, afirmou que funcionários europeus têm argumentado com o governo Trump para reforçar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia.

Lecornu também pediu mais investimentos franceses em tecnologia de defesa e melhor formação de engenheiros e técnicos. “Grandes potências estão trabalhando secretamente em computadores quânticos (...) que serão capazes de revolucionar o campo de batalha amanhã. Queremos continuar nesse jogo?”, questionou.

