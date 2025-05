Mãe é condenada por quebrar ovo na testa da filha durante live nas redes sociais Sueca de 24 anos vai ter de pagar indenização de R$ 9,5 mil a criança de cinco anos Internacional|Do R7 02/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h03 ) twitter

Caso foi julgado pelo Tribunal de Helsingborg, na Suécia Commons.Wikimedia/Jsdo1980

Uma mulher de 24 anos foi condenada na Suécia após quebrar um ovo cru na testa de sua filha de cinco anos durante uma transmissão ao vivo. O incidente ocorreu no verão de 2023 em Helsingborg e foi divulgado em redes sociais, onde o vídeo alcançou cerca de 100 mil visualizações.

Segundo a Justiça local, no vídeo, a mãe aparece com a filha sentada à mesa da cozinha, preparando uma receita, quando de repente quebra um ovo na testa da criança. A menina reage dizendo “ai” e “não faz isso”, enquanto a mãe ri da situação e da gema escorrendo pelo rosto da filha. O conteúdo foi postado em um perfil público da mãe.

A mulher alegou em sua defesa que tudo não passou de uma brincadeira, inspirada por uma tendência do TikTok, onde pais quebravam ovos na cabeça de seus filhos. Segundo ela, a intenção era apenas se divertir com a filha, com quem costuma fazer “pegadinhas” em vídeos online.

No entanto, a Justiça sueca considerou a atitude da mãe como “desrespeitosa e humilhante”. Para o tribunal, a gravação e a exposição da criança em uma situação embaraçosa agravaram ainda mais a gravidade do ato. O tribunal destacou o riso da mãe como um comportamento insensível e ofensivo.

A promotora do caso, Cecilia Andersson, classificou o episódio como “profundamente degradante”. Ela criticou o fato de a mãe não apenas ter exposto a filha a dor e constrangimento, mas também ter transmitido a cena para milhares de espectadores, violando a privacidade da criança.

A sentença determinou que a mãe pague uma indenização de 20 mil coroas suecas (cerca de R$ 9.500) à filha. O valor foi fixado levando em conta a humilhação pública sofrida pela criança por ter tido sua imagem explorada de forma indevida e viralizada na internet.

Além disso, a mãe também foi condenada por ameaçar o pai da criança após o ocorrido. Mensagens agressivas foram enviadas após uma discussão gerada pela repercussão do vídeo, aumentando a tensão familiar provocada pelo caso.

O tribunal não conseguiu determinar o grau exato de dor sofrida pela criança, pois ela não foi ouvida no processo. No entanto, considerou que a ação causou ao menos um leve desconforto físico, além de um impacto emocional e moral relevante.

