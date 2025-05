Cafeteria dedicada às capivaras faz sucesso entre admiradores de animais na Rússia

Um café dedicado às capivaras faz sucesso entre os entusiastas da animais em Moscou, na Rússia. O espaço foi montado para os visitantes interagirem com os roedores, além de outros bichinhos, como coelhos e ratos.



O dono do estabelecimento afirma que a ideia veio de um amigo que visitou um local semelhante no Japão. Todos os animais do estabelecimento foram resgatados de situações de maus-tratos . Naturais da América do Sul, as capivaras são os maiores roedores do mundo e tem conquistado cada vez mais fãs na internet, principalmente entre as crianças.