Mãe pede mudança de casa após descobrir morte do filho por câmera de segurança Laudo médico afirma que Maryann Taylor sofre de ansiedade, depressão e dor crônica após morte do filho Internacional|Do R7 23/03/2025 - 18h08 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h08 )

Maryann relata que sua saúde mental foi afetada e que vem enfrentando dificuldades para obter uma nova moradia Reprodução/X - @caribbeannewsuk

Uma moradora de Edimburgo, capital da Escócia, busca uma realocação após a morte do filho Craig, de 30 anos, em setembro de 2024. Maryann Taylor, que estava de férias no momento do ocorrido, tomou conhecimento da situação ao verificar as câmeras de segurança da residência. Desde então, ela afirma não conseguir permanecer na casa onde o filho faleceu.

Maryann relata que sua saúde mental foi afetada e que vem enfrentando dificuldades para obter uma nova moradia por meio do Conselho de Edimburgo. Segundo ela, as opções oferecidas até o momento não atendem às suas necessidades, que incluem espaço para seus dois cães e acessibilidade devido a problemas de saúde, como doença cardíaca e artrite.

Ela descreve sentir angústia ao permanecer no imóvel, onde acorda diariamente e passa pelos cômodos relacionados à morte de seu filho. “Enquanto estou presa nesta casa, mal consigo passar um dia”, declarou ao jornal Edinburgh Live.

Craig foi encontrado sem vida na cozinha por um amigo da família, que atendeu ao pedido de Maryann para verificar o local após notar comportamento incomum de seus cães. A polícia teve que arrombar uma janela para acessar o interior da casa. A morte ainda está sob investigação e permanece sem explicação oficial pelas autoridades.

Maryann solicitou apoio de advogados especializados, que classificaram o caso como “um dos mais difíceis” que já lidaram. A equipe jurídica de Maryann afirmou que está trabalhando junto ao conselho municipal para acelerar a realocação.

Em resposta, o Conselho de Edimburgo confirmou estar ciente da situação e declarou que está buscando uma solução. No entanto, a crise habitacional na cidade tem dificultado a oferta de moradias adequadas.

Um laudo médico apresentado ao conselho reforça a necessidade de mudança, destacando que Maryann sofre de ansiedade, depressão e dor crônica. O documento aponta que sua saúde mental se deteriorou desde a morte de Craig e recomenda uma residência térrea com espaço externo para os cães.